Scherma paralimpica, Europei Terni 2018: Italia forza sei! Fiorettiste e sciabolatori d’oro

Una meravigliosa quinta giornata per l’Italia ai Campionati Europei di scherma paralimpica a Terni. La squadra azzurra conquista ben sei medaglie, tra cui i due ori nella prova di fioretto femminile e di sciabola maschile.

Le fiorettiste, campionesse del Mondo in carica, si confermano ancora al vertice. Il quartetto composto da Bebe Vio, Loredana Trigilia ed Andreea Mogos ha sconfitto in finale la Russia col netto punteggio di 45-32. In precedenza le azzurre avevano superato nettamente per 45-28 l’Ucraina, poi sconfitta nella finale del bronzo dall’Ungheria per 45-40

Trionfo anche per gli sciabolatori, che fanno doppietta anche loro dopo il titolo mondiale. Il quartetto azzurro (Marco Cima, Alberto Pellegrini, Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci) ha superato nell’ultimo atto la Polonia con il punteggio di 45-37. Medaglia di bronzo all’Ucraina, che ha sconfitto la Grecia per 45-38.

L’Italia realizza addirittura una tripletta sul podio nella prova maschile individuale di fioretto maschile categoria C. A mancare, però, è proprio l’oro, che va al collo dell’ucraino Shavkun che ha sconfitto in finale per 15-5 Martino Seravalli. Medaglia di bronzo, invece, per Matteo Addesso e William Russo, che sono stati sconfitti in semifinale rispettivamente da Serravalli per 15-4 e da Shavkun per 15-13.

L’ultima medaglia di giornata è arrivata da nella spada femminile categoria C con Consuelo Nora, che ha conquistato l’argento. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla tedesca Lotz-Lange per 15-9.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma