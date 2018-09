Scherma, Europei Paralimpici 2018: nessuna medaglia azzurra nella terza giornata. Marco Cima si ferma ai quarti nella sciabola

Non arrivano medaglie per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei di scherma paralimpica di Terni. Oggi nessuno azzurro è riuscito a salire sul podio e l’unico che ci è andato vicino è stato Marco Cima, eliminato ai quarti nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni.

Partiamo dalla sciabola maschile categoria B dove Marco Cima, dopo aver conquistato il titolo nel fioretto, non riesce a ripetersi in questa arma ed esce ai quarti, sconfitto 15-12 dal polacco Castro, che andrà poi a conquistare l’oro dopo aver battuto in finale il connazionale Pluta per 15-11. Eliminato agli ottavi invece Gianmarco Paolucci, battuto 15-6 dal francese Valet, mentre Michele Vaglini e Dennis Masiero erano usciti nella fase a giorni.

Nella spada maschile categoria A Emanuele Lambertini e Matteo Betti escono agli ottavi, sconfitti rispettivamente dall’ucraino Demchuk per 15-9 e dal britannico Gilliver per 15-10. Titolo al russo Shaburov che batte in finale proprio Gilliver per 15-13. Fuori invece al primo turno Edoardo Giordan, superato 15-10 dal russo Gavrilenkov, e Matteo Dei Rossi, battuto 15-13 dall’ucraino Mahula.

Passiamo quindi al femminile dove nella sciabola categoria A vengono eliminate agli ottavi Loredana Trigilia, Andreea Mogos e Sofia Brunati. La prima superata 15-14 dalla georgiana Tibiashvili, Mogos 15-2 dalla francese Poignet e Brunati 15-5 dall’ungherese Hajmasi. Fuori subito ai gironi Liliana Tolu. Oro all’ucraina Morkvych che domina 15-4 la finale con Tibiashvili.

Infine nella spada femminile categoria B anche in questo caso fuori agli ottavi Rossana Pasquino ed Alessia Biagini, sconfitte rispettivamente dalla bielorussa Kastsiuchkova per 15-11 e dalla polacca Hareza per 15-6. Eliminate al termine della fase a gironi Michela Pierini e Matilde Spreafico. Titolo alla russa Mishurova che batte in finale la bielorussa Makrytskaya per 15-6.

Foto: Augusto Bizzi Federscherma