Scherma, Europei Paralimpici 2018: l’Italia chiude la rassegna con 14 medaglie. Nell’ultima giornata arriva l’argento delle sciabolatrici

L’Italia chiude con un bottino di 14 medaglie gli Europei di scherma paralimpica di Terni. Il Bel Paese con quattro ori, quattro argenti e sei bronzi termina questa rassegna continentale al terzo posto nel medagliere alle spalle di Russia (8,3,9) ed Ucraina (6,3,7). Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati dell’ultima giornata di gare.

Nella sciabola femminile a squadre l’Italia conquista la medaglia d’argento con il quartetto formato da Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Rossana Pasquino e Marta Nocent. Le azzurre, dopo aver battuto in semifinale la Georgia per 45-37, si sono dovute arrendere in finale alla superiorità dell’Ucraina, che ha vinto con il punteggio di 45-28. Completa il podio l’Ungheria che supera la Georgia per 45-39.

Sfuma invece di un soffio il podio per gli azzurri nella spada maschile, che si devono accontentare del quarto posto. Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan e Lorenzo Major dopo aver superato la Bielorussia per 45-38, sono stati sconfitti in semifinale dalla Russia per 45-24. L’Italia si è così giocata la medaglia di bronzo con l’Ucraina, che ci ha battuto per due stoccate, 45-43. Oro per la Russia, che domina la finale con la Francia per 45-22.

Foto: Augusto Bizzi Federscherma