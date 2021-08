Scherma, Paralimpiadi Tokyo: spadisti azzurri eliminati nella fase a gironi. Oro per Russia e Cina

Terza giornata di gare alle Paralimpiadi di Tokyo e ancora zero medaglie per l’Italia. Purtroppo è un giovedì che si è chiuso rapidamente per i colori azzurri, visto che nella prova a squadre di spada maschile il terzetto composto da Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Marco Cima non è riuscito a superare la fase a gironi.

L’Italia, infatti, ha subito tre sconfitte e dunque è stata subito eliminata. Gli azzurri hanno perso nella prima sfida contro l’Iraq con il punteggio di 45-42, mentre successivamente sono arrivati dei ko molto netti contro la Cina per 45-20 e poi contro la Russia per 45-18.

La finale per l’oro ha visto proprio affrontarsi Russia e Cina. A vincere sono stati i russi, che si sono imposti con il punteggio di 45-39. La Gran Bretagna ha vinto la medaglia di bronzo, superando per 45-38 l’Ucraina.

In programma c’era anche la prova femminile a squadre, con l’Italia che non è riuscita a qualificarsi. A vincere la medaglia d’oro è stata la Cina, che ha battuto in finale per 40-17 l’Ucraina, mentre il bronzo è andato alla Russia, che ha sconfitto 45-34 Hong Kong.

Foto: Bizzi/Federscherma