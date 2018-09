Ryder Cup 2018, svelati i foursome di oggi. Molinari/Fleetwood ancora contro Tiger Woods, che stavolta fa coppia con DeChambeau

Sono stati svelati gli accoppiamenti dei foursome che vedremo nella quarta sessione della Ryder Cup 2018, che sta vedendo l’Europa impartire una severa lezione agli Stati Uniti. Per la quarta volta vedremo Justin Rose, Rory McIlroy, Francesco Molinari e Tommy Fleetwood in campo, dalla parte europea. Per quanto riguarda gli USA, coloro che sono alla quarta sessione di fila sono Justin Thomas, Jordan Spieth, Dustin Johnson e Rickie Fowler.

Di seguito le sfide che vedremo nel pomeriggio, con relativi orari di partenza dal tee shot della buca 1:

MATCH 1, ore 13:50 – Henrik Stenson/Justin Rose vs Dustin Johnson/Brooks Koepka

MATCH 2, ore 14:05 – Sergio Garcia/Alex Noren vs Bubba Watson/Webb Simpson

MATCH 3, ore 14:20 – Francesco Molinari/Tommy Fleetwood vs Tiger Woods/Bryson DeChambeau

MATCH 4, ore 14:35 – Ian Poulter/Rory McIlroy vs Justin Thomas/Jordan Spieth

Si rinnova, dunque, il duello infinito che sta contrapponendo Molinari e Fleetwood a Tiger Woods, che però, in quest’occasione, non avrà al fianco Patrick Reed, le cui prestazioni del mattino hanno convinto Jim Furyk a effettuare il cambio con Bryson DeChambeau. Per l’Europa c’è la possibilità di mettere una seria ipoteca sulla Ryder Cup 2018, per gli Stati Uniti c’è la chiara necessità di rimontare per sperare in un recupero nei 12 match singoli di domani.













