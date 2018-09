Ryder Cup 2018, svelati i fourball di domani: subito in campo Francesco Molinari con Tommy Fleetwood, contro Tiger Woods

Si è svolta da poco la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2018, che da domani vedrà sfidarsi il meglio del golf di Europa e Stati Uniti sul par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, a circa 35 km di distanza da Parigi. Dopo la presentazione delle squadre, sono stati rivelati gli accoppiamenti dei fourball che daranno inizio alla manifestazione nella giornata di domani, secondo le volontà dei capitani non giocatori, Thomas Bjorn per l’Europa e Jim Furyk per gli USA.

Ci sarà subito spazio per Francesco Molinari, che scenderà in campo nel quarto incontro assieme a Tommy Fleetwood, e si troverà di fronte Tiger Woods e Patrick Reed: come debutto è già davvero molto importante. A proposito di Tiger, va detto che all’atto della sua presentazione all’ampio pubblico presente alla cerimonia d’apertura si è levato un importante boato. Di seguito l’elenco dei quattro fourball di domani, con i tempi di partenza dal tee della buca 1.

MATCH 1, ore 8:10: Justin Rose/Jon Rahm vs Tony Finau/Brooks Koepka

MATCH 2, ore 8:25: Rory McIlroy/Thorbjorn Olesen vs Dustin Johnson/Rickie Fowler

MATCH 3, ore 8:40: Paul Casey/Tyrrell Hatton vs Justin Thomas/Jordan Spieth

MATCH 4, ore 8:55: Francesco Molinari/Tommy Fleetwood vs Patrick Reed/Tiger Woods

Restano a riposo, in attesa di un eventuale utilizzo nei foursome (i cui accoppiamenti si conosceranno un’ora prima dell’inizio degli stessi), Sergio Garcia, Ian Poulter, Henrik Stenson e Alex Noren dalla parte europea, Bubba Watson, Webb Simpson, Bryson DeChambeau e Phil Mickelson sul fronte americano.

Ricordiamo che ogni vittoria di un incontro vale un punto e per vincere la Ryder Cup l’Europa dovrà fare almeno 14,5 punti su tre giorni, altrimenti, in caso di 14 pari, gli USA si terranno la coppa. I fourball vedono tutti e quattro i golfisti giocare autonomamente le proprie palle: ogni buca è vinta dalla squadra il cui golfista ha impiegato meno colpi a completarla.













