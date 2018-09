Ryder Cup 2018, la gioia di Francesco Molinari: “Sensazione surreale, ringrazio la squadra e la mia famiglia”

L’eroe della Ryder Cup 2018 è Francesco Molinari. Con 5 vittorie in 5 incontri, Chicco ha realizzato il record assoluto per un atleta del Vecchio Continente nella storica competizione che ogni due anni dal 1927 vede sfidarsi i migliori giocatori di Europa e USA. Molinari si è preso la scena con una prestazione superba, realizzando il punto decisivo contro Phil Mickelson, dopo aver schiantato in tre occasioni Tiger Woods e aver prevalso nei 4 match doppi insieme a Tommy Fleetwood sia nel foursome sia nel fourball.

“E’ una sensazione surreale. – commenta Molinari ai microfoni di Sky Sport, mentre i compagni lo acclamano a gran voce – Mai nessun europeo aveva vinto 5 incontri su 5 in Ryder Cup, ma il merito è di tutti, dei miei compagni, del capitano Thomas Bjorn, del team, di mia moglie e dei miei figli. Il putt realizzato alla buca 14 è stato un momento di estasi pura per me, un’emozione indimenticabile”.

Dall’impresa di Larry Nelson nel 1979, nessun giocatore aveva mai vinto 5 match su 5 nella competizione. E così Molinari può coronare un anno magico con un’impresa leggendaria, condita dal punto decisivo, come accadde già a Medinah nel 2012, quando il suo pareggio con Tiger Woods regalò la vittoria all’Europa. “Mi sono sentito a mio agio in ogni singola giocata e con Fleetwood ho trovato un feeling magico. – racconta Chicco – C’erano tutte le condizioni ideali per giocare il mio miglior golf”.

Si gode la ribalta anche lo spagnolo Sergio Garcia, che battendo Rickie Fowler è diventato il giocatore con più punti conquistati (25.5) nella storia della Ryder Cup. “In genere non piango, ma emozioni simili mi commuovono. – racconta Garcia – Ringrazio capitan Bjorn per aver creduto in me, ma ora il record viene in secondo piano. Sono felice per aver aiutato la squadra a conquistare la vittoria”.













Foto: Valerio Origo