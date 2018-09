Ryder Cup 2018: Francesco Molinari e Tommy Fleetwood argomento numero uno di tutte le dichiarazioni

Gli uomini da quattro punti su quattro, Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, sono ormai sulla bocca di tutti a Parigi e dintorni. Hanno fatto impazzire i presenti al Le Golf National, hanno creato un’aura senza precedenti attorno a loro. Domani scenderanno in campo separatamente, ognuno per l’obiettivo di uno spaziale 5/5, ma intanto tutti parlano di loro.

Per cominciare, però, il primo a non voler parlare di sé stesso è proprio Molinari (ANSA): “E’ fantastico, ma non è questo il momento di pensare ai record. L’obiettivo unico dell’Europa adesso deve essere quello di tornare a riprendersi il trofeo. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta“.

Thomas Bjorn, capitano della squadra europea, ha dichiarato alla BBC: “Sono stati fenomenali. E’ qualcosa di venuto da un po’ di tempo fa. Trascorrono un sacco di tempo insieme, stanno molto bene sul campo e vogliono starci davvero insieme, si divertono insieme, lavorano molto duro e sono molto seri col loro golf. E’ stato grandioso vederli giocare“.

Jim Furyk, capitano della squadra americana, sulle scelte dei match singoli: “Abbiamo 12 importanti match, ma sarebbe bello partire forte come è capitato a Brookline, a Medinah, e quando quel momentum tende a girare da una parte, mette un sacco di pressione sulle partite di mezzo“.

Tiger Woods sui match persi: “Non mi è sembrato di aver giocato così male. E’ la parte frustrante del match play. Abbiamo un po’ di lavoro da fare domani. Speriamo di partire bene domani e di andare avanti in qualche match e di invertire un pochino la marea“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Valerio Origo