Ryder Cup 2018, domani i 12 match singoli. Svelati gli incontri: Francesco Molinari giocherà contro Phil Mickelson

Sarà Phil Mickelson, per anni storico rivale di Tiger Woods, l’avversario di Francesco Molinari nell’ultima giornata della Ryder Cup 2018, quella dedicata ai 12 match singoli. Tutti in campo dalle ore 12: l’Europa riparte dal 10-6 e cercherà di conquistare i quattro punti e mezzo che mancano per riprendersi la Coppa, mentre agli USA ne servono otto per mantenerla. Apriranno il programma Rory McIlroy e Justin Thomas, mentre gli ultimi a passare dalla prima buca del Le Golf National saranno Alex Noren e Bryson DeChambeau.

Questo l’elenco dei 12 match comprensivi di orari:

MATCH 1, 12:05 – Rory McIlroy vs Justin Thomas

MATCH 2, 12:17 – Paul Casey vs Brooks Koepka

MATCH 3, 12:29 – Justin Rose vs Webb Simpson

MATCH 4, 12:41 – Jon Rahm vs Tiger Woods

MATCH 5, 12:53 – Tommy Fleetwood vs Tony Finau

MATCH 6, 13:05 – Ian Poulter vs Dustin Johnson

MATCH 7, 13:17 – Thorbjorn Olesen vs Jordan Spieth

MATCH 8, 13:29 – Sergio Garcia vs Rickie Fowler

MATCH 9, 13:41 – Francesco Molinari vs Phil Mickelson

MATCH 10, 13:53 – Tyrrell Hatton vs Patrick Reed

MATCH 11, 14:05 – Henrik Stenson vs Bubba Watson

MATCH 12, 14:17 – Alex Noren vs Bryson DeChambeau

Sono diversi i match interessanti: oltre a Molinari-Mickelson, si segnalano Garcia-Fowler, Stenson-Watson e Rahm-Woods. A questo punto della competizione, però, forse parlare di maggiore o minore interesse ha poco senso: ogni singolo punto sarà decisivo. Curioso notare come sia la coppia di svedesi a chiudere la Ryder di quest’anno. Quando si tornerà in Europa, nel 2022, sarà la volta di Roma.













federico.rossini@oasport.it

Credits: Valerio Origo