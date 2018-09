LIVE Ryder Cup 2018 in DIRETTA: Europa vicina alla vittoria, Francesco Molinari per chiudere da trascinatore

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata della Ryder Cup 2018, che si svolge sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. L’Europa è avanti 10-6 e può gestire un buon margine di vantaggio sugli USA al termine delle prime due giornate dedicate ai match play tra coppie, che si sono sfidate nei fourball al mattino e nei foursome nel pomeriggio. Ma oggi, domenica 30 settembre, vanno in scena 12 match singoli, che potrebbero anche ribaltare le sorti di una competizione che per ora arride ai “blu” del team Europa, trascinati da un superbo Francesco Molinari, autentico eroe, in coppia con Tommy Fleetwood, della pattuglia del Vecchio Continente e capace di vincere tutti e 4 gli incontri a cui ha preso parte. Molinari oggi dovrà vedersela con Phil Mickelson per completare uno storico filotto di vittorie e brindare insieme ai suoi compagni di squadra ad un successo che andrebbe a riscattare il passo falso di Chaska, quando nel 2016 gli USA si imposero davanti al proprio pubblico, interrompendo una striscia di sconfitte che durava dal 2008. Seguite con noi minuto per minuto, a partire dalle ore 12.00, le emozioni della terza giornata della Ryder Cup 2018 attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!

Foto di Valerio Origo