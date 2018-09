Rugby, Pro14 2018-2019: Treviso-Cardiff 27-25. Vittoria all’ultimo istante per il Benetton

Gran partita nel Pro14 di rugby del Benetton Treviso, che riesce a battere i gallesi del Cardiff per 27-25 al termine di una partita tiratissima, che ha visto più capovolgimenti di fronte. Decisive la meta di Ioane e la trasformazione di Allan a tempo ampiamente scaduto.

Nel primo tempo sblocca la sfida al 12′ Allan su punizione, ma al 21′ sempre dalla piazzola impatta Evans. Allungo trevigiano al 29′ con Allan che si mette in proprio andando in meta e poi trasformando per il 10-3. Al 34′ però la partita gira una prima volta: meta tecnica per gli ospiti e giallo per Barbieri. In inferiorità numerica il Benetton subisce due piazzati di Evans al 38′ ed a tempo scaduto, e così si va al riposo sul 10-16 per i gallesi.

Nella ripresa, nuovamente in parità numerica, i veneti tornano a mettere la testa avanti: al 51′ meta di Steyn, Allan trasforma e porta lo score sul 17-16. Al 55′ ancora Allan allunga da piazzato, ma gli ospiti rispondono sempre dalla piazzola con Anscombe al 58′. Il sorpasso ospite arriva al 69′, sempre con un piazzato griffato Anscombe, che allunga ancora al 73′ allo stesso modo, per il 20-25. Ultimi minuti all’assalto per il Benetton, alla ricerca della meta che varrebbe almeno il pari. Il Cardiff si difende come può ed incassa due gialli in pochi minuti nel tentativo di reggere strenuamente. La linea Maginot gallese crolla a tempo ampiamente scaduto grazie alla meta di Ioane. Il pallone medicinale calciato da Allan vola in mezzo ai pali e così il pareggio si trasforma in vittoria per 27-25.













Foto: Ettore Griffoni

