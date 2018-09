Calcio, Nations League 2018-2019: Spagna corsara in Inghilterra, la Svizzera asfalta l’Islanda

Due sono stati i match giocati oggi nella Serie A della Nations League di calcio: nel Gruppo 2 alle ore 18.00 la Svizzera ha battuto con punteggio tennistico l’Islanda, asfaltata con un nettissimo 6-0, mentre nel Gruppo 4 alle ore 20.45 la Spagna ha superato fuori casa l’Inghilterra, imponendosi per 1-2.

Nell’incontro pomeridiano del Gruppo 2, dove riposava il Belgio, la Svizzera ha battuto per 6-0 l’Islanda in un match davvero mai in discussione. Primo tempo subito di marca elvetica, con i padroni di casa bravi a sbloccare subito la contesa grazie al terribile sinistro di Zuber al 13′ su assist di Rodriguez. Al 23′ ecco il raddoppio di Zakaria, bravo a mettere in rete su assist di Schar dopo una corta respinta del portiere. Nella ripresa apoteosi elvetica: al 53′ Shaqiri cala il tris direttamente su punizione con una palla velenosa non toccata da nessuno che si insacca. Al 67′ poker di Seferovic su splendido assist di tacco di Schar, mentre al 71′ lo stesso Seferovic veste i panni dell’assistman andando a servire Ajeti per il 5-0. Chiude i conti al minuto 82 Mehmedi, che deve solo spingere in rete il cioccolatino servitogli da Zakaria.

Nella sfida serale del Gruppo 4, dove riposava la Croazia, la Spagna ha vinto 1-2 in casa dell’Inghilterra in una sfida che ha vissuto attimi di paura per Shaw rimasto a terra dopo un duro scontro aereo con Carvajal ad inizio ripresa. Le notizie che giungono però sono positive. Le reti tutte nel primo tempo: all’11’ Rashford, proprio su assist di Shaw, infila il portiere avversario in uscita per la rete del vantaggio inglese. Il pari iberico arriva dopo appena due minuti grazie a Saul Niguez, bravo a concretizzare con un gran destro l’assist di Rodrigo, il quale al 32′ decide di mettersi in proprio siglando la rete del 2-1 con una fantastica imbucata su punizione di Alcantara.













