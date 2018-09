Volley, Mondiali 2018: le partite di oggi (domenica 9 settembre). Calendario, programma, orari e tv

Oggi domenica 9 settembre incominciano i Mondiali 2018 di volley maschile. Si parte con i due incontri d’apertura, in programma al Foro Italico di Roma e a Varna: da una parte l’Italia sfiderà il Giappone partendo con tutti i favori del pronostico, dall’altra la Bulgaria affronterà la Finlandia per regalarsi subito una vittoria. Gli azzurri giocheranno di fronte agli 11mila spettatori che accoreranno nell’impianto all’aperto della capitale, i verdi vogliono incominciare al meglio la propria avventura ma non dovranno sottovalutare gli scandinavi. I due padroni di casa sono comunque i grandi favoriti della vigilia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi domenica 9 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. La partita dell’italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due mentre per l’altro match diretta streaming a pagamento sul canale della FIVB. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia vs Giappone (Pool A, a Roma)

19.30 Bulgaria vs Finlandia (Pool D, a Varna)

COME VEDERE LE PARTITE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Per Italia-Giappone: diretta tv su Rai Due, diretta streaming su Rai Play e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Per Bulgaria-Finlandia: diretta streaming a pagamento sul canale della FIVB (aggiornato su OA durante il live dell’Italia).