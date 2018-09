Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby. Immobile sfida Dzeko

La settima giornata di Serie A 2018-2019 viene inaugurata dalla prima stracittadina stagionale, Roma-Lazio. Il derby capitolino va in scena oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Olimpico. I giallorossi, complici di un avvio scricchiolante, sembra che abbiano voltato pagina dopo il poker rifilato al Frosinone, i biancocelesti invece inseguono il quinto successo consecutivo nella massima serie. La capitale d’Italia come di consueto si ferma per assistere all’ennesimo capitolo di una rivalità infinita tra le due compagini romane.

Tra i probabili undici titolari sotto la guida di Eusebio Di Francesco torna Florenzi sulla fascia destra e Dzeko al centro dell’attacco, per il resto non dovrebbero verificarsi ulteriori modifiche rispetto all’incontro di mercoledì scorso contro i gialloblu. Al centro della retroguardia Manolas stringe i denti (uscito per infortunio contro i ciociari), altrimenti prenderebbe il suo posto Marcano. Nel solito 4-2-3-1 confermati Under, Pastore ed El Shaarawy alle spalle del centravanti bosniaco.

Simone Inzaghi resta fedele al proprio 3-5-1-1 con Caicedo in crescita alle spalle di Immobile. Dopo il turnover del turno infrasettimanale, a centrocampo torna il serbo Milinkovic-Savic, altra stella biancoceleste, con Lucas Leiva e Parolo sulla stessa linea, oltre a Lulic e Marusic sulle fasce. Ballottaggio tra Radu e Luis Felipe per il terzo posto da centrale difensivo.

Di seguito le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto: Immobile. All.: S.Inzaghi













