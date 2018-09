Real Madrid-Roma, Champions League 2019: programma, orari e tv. C’è la diretta gratis e in chiaro sulla Rai

Come inizio della Champions League 2018/19 la Roma non poteva chiedere di meglio. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Santiago Bernabeu, cattedrale del Real Madrid, tre volte campioni d’Europa in carica consecutivi. Per la squadra di Eusebio Di Francesco (reduce dal pesante 2-2 interno contro il ChievoVerona) si incomincia, dunque, con il match più impegnativo del Gruppo G, e sarà l’occasione giusta per provare subito a mettere in discussione il primo posto delle Merengues che partono, ovviamente, come grandi favorite del raggruppamento.

Real Madrid-Roma avrà il proprio fischio d’inizio alle ore 21.00 (nuovo ora dei match serali della massima competizione europea, assieme agli incontri delle ore 18.55, altra novità di questa edizione) per novanta minuti di grande spettacolo in uno dei palcoscenici più famosi ed importanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

I padroni di casa di mister Lopetegui iniziano la loro caccia alla quarta vittoria di fila in Champions League, nonostante la partenza di Cristiano Ronaldo, e punteranno sulla coppia d’attacco composta da Bale e Benzema, con la qualità di Modric, Kroos e Isco a sostegno, senza dimenticare lo scalpitante Asensio di queste settimane. La Roma, invece, cercherà di ripetere l’ottima cavalcata di un anno fa, conclusa (con tante polemiche e sfortuna) ad un passo dalla finale, per mano del Liverpool.

Real Madrid-Roma sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai1 mentre sarà anche su SkySport1 (canale 201) dove è prevista anche una replica alle ore 00.30. L’incontro si potrà seguire anche su RaiPlay e SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc e tablet. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del Santiago Bernabeu.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid-Roma ore 21.00. Diretta su Rai1 e SkySport1

Repliche:

ore 00.30 su SkySport1 (canale 201)

ore 01.00 su SkySport Football (canale 203)

