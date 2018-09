Real Madrid-Roma, Champions League 2019: le probabili formazioni. De Rossi e N’Zonzi insieme, Dzeko guida il tridente

Tornano le notti di Champions League per la Roma e i giallorossi sperano di ritrovarsi proprio in Europa dopo le iniziali difficoltà in campionato. Le imprese dello scorso anno e la semifinale raggiunta sono ancora negli occhi dei tifosi giallorossi e l’obiettivo per la squadra di Di Francesco è provare a ripetersi nuovamente. Il cammino, però, comincia da coloro che hanno vinto per tre volte consecutivamente la Champions League, il Real Madrid.

Una sfida che si presenta da sola quella al Santiago Bernabeu ed uno scontro che può già dare indicazioni importanti anche in ottica primo posto nel girone. Infatti Real e Roma sono le favorite per il passaggio del turno rispetto a Viktoria Plzen e CSKA Mosca.

Eusebio Di Francesco ha ancora qualche piccolo dubbio di formazione, ma soprattutto ha in testa una novità pazzesca ed è quella della presenza dal primo minuto di Nicolò Zaniolo. Per il giovane centrocampista non solo sarebbe l’esordio in Champions League, ma anche quello tra i professionisti. In questo momento il 19enne di Massa sarebbe comunque indietro nel ballottaggio a centrocampo con Cristante. In difesa torna al centro Fazio e sulla destra ci sarà Florenzi. A centrocampo giocheranno insieme N’Zonzi e De Rossi, mentre pare confermato il tridente Under, Dzeko ed El Shaarawy, anche se Perotti e Kluivert scalpitano. Non ci sarà l’infortunato Pastore.

Il primo Real Madrid di Champions senza Cristiano Ronaldo riparte da undici di certezze. Il posto del portoghese verrà preso da Bale, ormai titolare inamovibile insieme a Benzema ed Isco. In porta duello Courtois-Navas, con il costaricense che dovrebbe spuntarla.

Queste le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): K.Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco. All. Julen Lopetegui

Roma (4-3-3): P.Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, De Rossi; Ünder, Dzeko, El Shaarawy. All. Eusebio Di Francesco













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter