Dudelange-Milan, Europa League 2019: le probabili formazioni. Ballottaggio Higuain-Cutrone in attacco, possibile esordio di Caldara

Giovedì 20 settembre prende il via anche l’Europa League 2018-2019. Il Milan fa il suo debutto stagionale nella competizione corrente in Lussemburgo, dove affronterà il Dudelange (fischio d’inizio ore 21.00), campione nazionale del piccolo stato europeo. Un incontro agevole sulla carta per i rossoneri, a caccia di tre punti importanti prima di scontrarsi con i greci dell’Olimpiacos (la più temibile avversaria del girone F) e gli spagnoli del Real Betis.

Per cancellare la prestazione in penombra contro il Cagliari, Gattuso schiera schiera dal primo minuto Castillejo, posizionato nel tridente d’attacco insieme a Suso ed Higuain, quest’ultimo tuttavia in ballottaggio con Cutrone. Titolare anche un altro neo-acquisto del mercato estivo dei Diavoli, ovvero Bakayoko, che affianca in linea mediana Biglia e Bonaventura. In difesa spazio a Caldara al posto di Musacchio, che domenica sera ha subito un lieve trauma cranico. Laxalt si ritaglia un posto nell’undici di partenza come terzino, mentre Reina viene preferito a Donnarumma nell’incarico di difendere la porta rossonera.

Il Dudelange diventa il primo club lussemburghese a disputare la fase a gironi di Europa League (l’ultimo ad entrare nella fase finale di una competizione europea di rilievo fu l’Avenir Beggen nel 1995-1996 in Coppa UEFA). Soltanto un giocatore inserito in rosa ha avuto un’esperienza in Italia, più precisamente nella Lazio, ovvero il difensore serbo Milan Bisevac, che attualmente non viene schierato titolare dall’allenatore Dino Toppmoller. Di seguito le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI:

Dudelange (4-3-3): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stelvio, Sinani, Coutourier; Stolz, Turpel, Melisse. All. Toppmoller

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. All.: Gattuso













Foto: cristiano barni / shutterstock.com