Valencia-Juventus, Champions League 2019: le probabili formazioni. Allegri rilancia Pjanic e Chiellini, Valencia senza Kondogbia

La rincorsa della Juventus alla Champions League 2018/19 scatta oggi, dallo stadio Mestalla di Valencia. I bianconeri alle ore 21.00 affronteranno i Blanquinegros spagnoli in un match di grande importanza che porterà punti pesanti nella prima giornata del Girone H della massima competizione europea. La squadra di Max Allegri sbarca a Valencia con le idee chiare, ovvero proseguendo sul classico 4-3-3. In porta è ancora il polacco Szczesny a vincere il ballottaggio nei confronti di Perin, mentre non ci sono sorprese nemmeno nella linea difensiva. Out De Sciglio (per lui distrazione ai flessori della coscia destra) per cui sarà ancora Joao Cancelo (ex di turno) a presidiare la fascia destra con Alex Sandro dall’altra parte. In mezzo non si tocca Bonucci, mentre al suo fianco tornerà Chiellini dopo il riposo di domenica. In mezzo al campo sarà di nuovo Pjanic ad avere le chiavi del gioco dopo il turno di stop, con Khedira (favorito su Emre Can) e Matuidi ai propri lati. In avanti non dovrebbe partire titolare Dybala, che accusa una lieve botta alla caviglia) mentre assieme a Cristiano Ronaldo e Mandzukic dovrebbe giocare il discussissimo Douglas Costa che, tuttavia, rimane in ballottaggio con Bernardeschi e Cuadrado.

Per i padroni di casa non ci dovrebbero essere sorprese. Tra i pali un altro ex, Neto Murara (ex Juve e Fiorentina) con difesa a quattro composta da Piccini, Gabriel, Diakhaby e Gayà. Tanta qualità in mezzo al campo con Gonçalo Guedes e Soler larghi, mentre saranno Cheryshev e Dani Parejo a costruire il gioco, vista l’assenza di Kondogbia. Coppia d’attacco con Rodrigo e l’ex Atletico Madrid, Gameiro.

PROBABILI FORMAZIONI

VALENCIA (4-4-2) : Neto; Gayà, Diakhaby, Gabriel, Piccini; Gonçalo Guedes, Cheryshev, Dani Parejo, Soler; Rodrigo, Gameiro. All: Marcelino Garcia Toral.

JUVENTUS (4-3-3) : Szczesny, Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All: Allegri.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Foto: ronaldo 1 cristiano barni / Shutterstock.com