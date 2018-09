Portogallo-Italia stasera in tv: a che ora comincia e su che canale vederla

Questa sera (ore 20.45) si giocherà Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lisbona per sfidare i Campioni d’Europa in una partita importante per la nostra avventura nella neonata competizione organizzata dalla UEFA: dopo il pareggio casalingo con la Polonia, gli azzurri andranno a caccia di una prestigiosa vittoria in trasferta per puntare al primo posto nel girone che vale la qualificazione alla Final Four.

I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno incominciato un lungo percorso di rinascita che dovrebbe portarci fuori dalla crisi nata con la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: si preannuncia un cammino lungo e complicato, il nostro movimento sta attraversando l’anno zero ma bisogna avere la forza di reagire. Di fronte ci troveremo gli ostici lusitani privi però di Cristiano Ronaldo che ha preferito rimanere a Torino per allenarsi in vista del prosieguo della stagione con la Juventus. La nostra formazione verrà rivoluzionata: out Balotelli e dentro Chiesa, nuovi accorgimenti a centrocampo, difesa confermata. C’è la voglia di tornare a quel successo che manca da addirittura 11 mesi, un tempo immemore per un Paese con la nostra tradizione.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia

PORTOGALLO-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: kivnl / Shutterstock.com