Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone, dati d’ascolto eccellenti e incasso da record al Foro Italico. Tutti i numeri

11170 tifosi nella bolgia del Foro Italico di Roma e 1,72 milioni di spettatori incollati su Rai Due (9,6% di share, a cui si aggiungono i dati streaming di Rai Play): sono questi i numeri di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La vittoria della nostra Nazionale ha richiamato l’attenzione di tanti appassionati che hanno voluto spingere gli azzurri nella prima uscita di questa rassegna iridata e che ora sperano di poter assistere ad altri successi sognando di arrivare fino alla conclusione della competizione.

Italia-Giappone, col fischio d’inizio alle ore 19.30 nello scenario da favola dell’impianto capitolino all’aperto (ma pre-partita dalle ore 19.00 seguito da 1,49 milioni di spettatori), ha regalato 90 minuti di grande spettacolo e ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolto nonostante una collocazione con parecchia concorrenza (alle ore 20.00 erano in programma i telegiornali su Rai Uno e Canale 5). Incasso da favola: 270mila euro, il più alto di sempre per la pallavolo italiana in una partita secca. Prossimo appuntamento giovedì 13 settembre (ma alle ore 21.15, sempre in diretta tv su Rai Due) per Italia-Belgio a Firenze.













Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport