Calendario Champions League 2018-2019: come vedere le partite dei gironi in tv. Gli orari e il palinsesto su Sky e RAI

Sky ha acquistato i diritti televisivi della Champions League per le prossime tre stagioni: tutte le partite della massima competizione continentale saranno trasmesse in diretta tv esclusiva sul network a pagamento di Murdoch ma c’è un’importante novità per tutti gli appassionati del grande calcio internazionale. La Rai, infatti, ha siglato un accordo con Sky che prevede la messa in onda, gratis e in chiaro, di una partita per ogni giornata del torneo per quanto riguarda la fase a gironi, gli ottavi e i quarti di finale oltre a tutte le semifinali e alla Finale. Un’offerta particolarmente ricca proposta dalla tv pubblica che cosa garantirà una copertura interessante e un servizio a tutti i tifosi.

Su Rai Uno, con una rotazione costante, potremo così assistere alle partite di Juventus, Napoli, Roma, Inter. Imperdibili le super sfide dei giallorossi contro il Real Madrid e dei nerazzurri contro Barcellona e Tottenham, i bianconeri saranno proposti contro il Manchester United ma anche contro lo Young Boys, gli azzurri nella sfida casalinga col Liverpool.

Di seguito il palinsesto completo delle partite che verranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno per quanto riguarda la fase a gironi della Champions League 2018-2019 con date, calendario, programma e orari. Tutti gli altri incontri saranno invece offerti esclusivamente in diretta tv sui canali Sky.

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE:

21.00 Real Madrid-Roma

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE:

21.00 Napoli-Liverpool

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE:

21.00 Barcellona-Inter

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE:

21.00 Juventus-Manchester United

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE:

21.00 Tottenham-Inter

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE:

21.00 Young Boys-Juventus













