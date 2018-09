Pallanuoto, Champions League 2018-2019: tre su tre per l’AN Brescia, battuta anche l’Oradea

Arriva l’en plein per l’AN Brescia nel turno preliminare di Champions League 2018-2019. I lombardi, già certi della qualificazione, si sono imposti in terra rumena anche sull’Oradea padrone di casa: 15-8 il risultato in un incontro che era solo una formalità. Da sottolineare, oltre alle reti dei soliti noti (Figlioli apparso già in gran spolvero con la nuova squadra), anche la marcatura timbrata da Giuseppe Garozzo, classe 2002.

ORADEA-BRESCIA 8-15 (1-4, 3-5, 3-4, 1-2)

Oradea: Zivonjinovic, Vancsik, Y. Inaba 2, Czenik, Petrovski, Adachi 1, Szabo 1, Kovats, Gergelfyi, R. Georgescu 1, Grummy 3, Remes, Gavris. All. Costras

Brescia: Del Lungo, Garozzo 1, C. Presciutti, Figlioli 3, Gallo 4, Rizzo 2, Muslim 1, Nora 1, N. Presciutti 1, Bertoli, M. Janovic 1, Vukcevic 1, Morretti. All. Bovo

Arbitri: Franulovic (Cro) e Voevodin (Rus)

Note: sup. num. Oradea 2/4, Brescia 4/9













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Renzo Brico