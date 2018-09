Nuoto, Coppa del Mondo Doha 2018: Sarah Sjoestroem e Katinka Hosszu attese alla conferma nella seconda tappa

Seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di nuoto a Doha. Dal 13 al 15 settembre alcune delle stelle del firmamento mondiale della vasca si esibiranno per avere riscontri circa il loro status di forma e allenarsi, gareggiando, in vista dell’appuntamento clou di fine anno (11-16 dicembre): i Mondiali nella piscina di 25 metri ad Hangzhou (Cina).

Nel primo round di Kazan (Russia), Sarah Sjoestroem e Katinka Hosszu hanno fatto vedere di aver ripreso il loro darsi agonistico con convinzione. La svedese e l’ungherese, spaziando su diverse distanze, hanno sciorinato tempi di un certo livello e da loro, qualora fosse confermata la presenza anche in questo evento, ci si aspettano riscontri considerevoli.

In particolare, Katinka, reduce da una rassegna continentale un po’ particolare, la voglia di vincere non si è di certo esaurita. La separazione dal marito/allenatore Shane Tusup ha avuto delle chiare conseguenze negli Europei a Glasgow e la vittoria nei tanto amati 200 misti, davanti di pochi centesimi alla nostra Ilaria Cusinato, è frutto più della classe innata che di una preparazione ad hoc. Il mondo avanza e la magiara non vorrà farsi trovar impreparata.

In campo maschile l’osservato speciale potrebbe essere il sudafricano Chad Le Clos, fantastico nel suo stile libero e nel delfino, per non parlare di quello che la velocità pura potrebbe riservarci grazie al russo Vladimir Morozov e all’americano Michael Andrew. Nella tre giorni russa grande impressione l’hanno destata i ranisti di casa, eccellenti nei 100 e 200 metri, con tempi notevoli dato il periodo: 59″53 e 2’07″69 (record della manifestazione) di Anton Chupkov nelle specialità menzionate.

Azzurri che, da par loro, dovranno prendere nota non essendo protagonisti in acqua di questa seconda tappa della World Cup 2018. I primi impegni ci saranno, verosimilmente, in pieno autunno e in quel caso scopriremo di cosa saranno capaci.













