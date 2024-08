LIVE Nuoto, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri chiude i Giochi azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare del nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si chiude il programma del nuoto a Parigi con una sessione serale che assegna gli ultimi quattro titoli. L’Italia è aggrappata al suo capitano Gregorio Paltrinieri che disputa la sua ennesima finale olimpica con buone possibilità di essere protagonista.

Ultima serata di gare del nuoto a Parigi e l’Italia si affida al suo capitano per completare il medagliere che al momento vede due ori e due bronzi in carniere. Si parte con la finale dei 50 stile libero donne. Sarah Sjoestroem, dopo la vittoria nei 100, è la grande favorita ma attenzione a Gretchen Walsh, alla specialista polacca Kasia Wasick e alla australiana Shayna Jack.

Gregorio Paltrinieri cerca l’ennesima magia di una carriera fantastica in un 1500 stile libero che si preannuncia di altissimo livello. I favoriti sono sempre loro, l’irlandese Wiffen e lo statunitense Finke che si sono già presi le medaglie negli 800 assieme a Super Greg. Paltrinieri nel suo programma ha sempre piazzato i 1500 in cima alle sue preferenze visto il programma di Parigi. Questa doveva essere la gara da medaglia per il modenese che si è già sbloccato negli 800.

A seguire le due staffette miste senza l’Italia dopo le due profonde delusioni di ieri mattina. Impressiona la Francia con Leon Marchand nella frazione a rana e con una squadra molto compatta che ha ottenuto il miglior tempo nelle batterie. Le avversarie dei padroni di casa sono Cina, USA, Australia, Gran Bretagna e Ungheria. In campo femminile le favorite, anche qui, sono USA, Australia e Cina. Difficile pensare ad altri inserimenti nella lotta per le medaglie.

