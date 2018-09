Nuoto, Coppa del Mondo 2018: Sjoestroem e Hosszu sugli scudi a Kazan. I risultati della prima giornata

A Kazan (Russia) è incominciata la Coppa del Mondo 2018 di nuoto (si è gareggiato in vasca lunga). Prima giornata con la disputa di ben 10 finali, di seguito tutti i risultati.

400 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) – Come da pronostico vittoria dell’ungherese Katinka Hosszu che si impone con il tempo di 4:12.09. La Lady di ferro riesce ad avere la meglio sulla connazionale Zsuzsanna Jakabos (4:14.70) e sulla cinese Chanzhen Zhou (4:16.11).

400 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) – Grintosa prova del russo Iaroslav Potapov che vince in 3:54.78 riuscendo così a precedere il cinese Yuhang Wu (3:55.13) e l’ungherese Daniel Dudas (3:55.38).

50 METRI DORSO (FEMMINILE) – L’olandese Kira Toussaint si toglie lo sfizio di battere la solita Katinka Hosszu: l’orange riesce a imporsi col tempo di 28.18 battendo abbastanza nettamente la magiara (28.37) e la russa Mariia Kameneva (28.38).

200 METRI DORSO (MASCHILE) – Tutto estremamente facile per l’australiano Mitchell Larkin. Il Campione del Mondo e argento olimpico svernicia la concorrenza con un buon 1:57.23 precedendo Dmitry Maltsev (2:00.78) e Maxim Tretyaov (2:02.47).

200 METRI FARFALLA (FEMMINILE) – Si ripete la doppietta ungherese che avevamo visto sui 400 stile. Ancora la solita Katinka Hosszu (2:08.93) precede di un paio di decimi la connazionale Zsuzsanna Jakabos (2:09.13), terza Lada Bragina (2:18.88).

100 METRI FARFALLA (MASCHILE) – Zampata dello statunitense Michael Andrew: il giovane classe 1999, già iridato in staffetta riesce a imporsi col tempo di 51.96 battendo per quattro centesimi due colossi come il sudafricano Chad Le Clos (52.00) e il russo Egor Kuimov (52.00).

200 METRI RANA (FEMMINILE) – Doppietta russa firmata da Vitalina Simonova (2:23.86) e Daria Chikunova (2:25.29) che si lasciano alle spalle la lituana Agne Seleikaite (2:34.34).Coppa

100 METRI RANA (MASCHILE) – Festeggia il russo Anton Chupkov con il tempo di 59.53. Il Campione del Mondo della doppia distanza ha la meglio sul brasiliano Felipe Lima (59.73) e sull’olandese Arno Kamminga (59.99).

50 METRI STILE LIBERO – Interessantissimo 23.83 della svedese Sarah Sjoestroem che arriva a 16 centesimi dal suo record mondiale e stravince il confronto diretto con le olandesi Ranomi Kromowidjojo (24.55) e Femke Heemskerk (24.64).

50 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) – Dominio del russo Vladimir Morozov che rifila addirittura mezzo secondo di distacco allo statunitense Michael Andrews (21.49 contro 21.99), terzo l’ucraino Andrii Govorov (22.03).