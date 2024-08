CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare del nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Penultima giornata del programma del nuoto ai Giochi di Parigi e, dopo le tante medaglie delle prime quattro giornate, l’Italia vuole tornare ad essere protagonista. In attesa delle finali di questa sera, con Simona Quadarella in vasca, nelle batterie del mattino Gregorio Paltrinieri va a caccia della seconda finale a Parigi, le staffette 4×100 puntano alla finale e Sara Curtis fa il suo debutto in gara individuale ai Giochi. Capitanati dall’oro Olimpico di Rio 2016 sui 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, che prende parte sia alle gare in piscina che nella 10km di nuoto di fondo, gli azzurri si presentano nella capitale francese con 16 atlete e 20 atleti. Le gare si svolgono all’Arena La Defense.

Ultima mattinata di batterie per il nuoto a Parigi e c’è ancora tanta Italia in vasca con grandi ambizioni. Si parte con le batterie dei 50 stile libero donne e l’Italia mette in vasca uno dei nomi nuovi molto attesi della spedizione azzurra. Sei medaglie d’oro agli Europei juniores di Vilnius, il record italiano migliorato a più riprese e ora la sfida più importante per Sara Curtis, la piemontese che già otterrebbe un grande risultato superando il primo turno. Sarah Sjoestroem, dopo la vittoria nei 100, è la grande favorita ma attenzione a Gretchen Walsh, alla specialista polacca Kasia Wasick.

Torna in vasca Gregorio Paltrinieri a caccia di un posto in finale in un 1500 stile libero che si preannuncia di altissimo livello. I favoriti sono sempre loro, l’irlandese Daniel Wiffen e lo statunitense Robert Finke che si sono già presi le medaglie negli 800 assieme a Super Greg. Paltrinieri nel suo programma ha sempre piazzato i 1500 in cima alle sue preferenze visto il programma di Parigi. Questa doveva essere la gara da medaglia per il modenese che si è già sbloccato negli 800. L’importante sarà non incappare nelle difficoltà incontrate da Paltrinieri in qualificazioni nelle ultime stagioni.

A seguire le due staffette miste che vanno a caccia di un posto in finale. Non dovrebbe avere problemi ad entrare fra le prime otto la 4×100 mista maschile, la cui formazione tipo dovrebbe essere Ceccon, Razzetti, Martinenghi e Miressi o Frigo. Le squadre da battere sono Cina, USA, Australia, Gran Bretagna.

In campo femminile difficilissimo centrare un posto fra le prime otto. Morini e Pilato le certezze nelle frazioni stile libero e rana. Cocconcelli proverà a limitare i danni nella frazione a farfalla, Panziera potrebbe essere schierata nella frazione a dorso ma va verificata la condizione della veneta che non è andata bene sui 200. Le favorite, anche qui, sono USA, Australia e Cina. Difficile pensare ad altri inserimenti nella lotta per le medaglie. Nel pomeriggio ci sarà Simona Quadarella al via degli 800 stile libero. Le altre finali sono i 100 farfalla uomini, i 200 misti donne e la 4×100 mista mista ma non ci saranno azzurri in gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare del nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 con le batterie e si prosegue alle 20.30 con la sesta sessione di finali e semifinali. Buon divertimento!