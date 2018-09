Nations League 2018-2019: i precedenti tra Italia e Polonia. Ben 6 pareggi su 14 sfide

Parte ufficialmente il cammino dell’Italia nella Nations League 2018/19 e trattasi, ovviamente, di esordio assoluto per gli Azzurri che come primo avversario se la dovranno vedere contro la Polonia (la terza partecipante al gironcino è il Portogallo). Nonostante la Nazionale biancorossa sia nata nel 1921 vanta solamente 14 precedenti contro l’Italia. Davvero un numero sorprendente, per l’ottava forza mondiale attuale, nonostante sia reduce da un pessimo Russia 2018. Il bilancio complessivo parla di 5 vittorie per l’Italia, ben 6 pareggi e 3 sconfitte con 19 gol all’attivo e 9 subiti. Andiamo a ripassare nel dettaglio tutte le sfide tra Azzurri ed i biancorossi.

L’ultima partita tra Italia e Polonia è datata 11 novembre 2011 e venne giocata per festeggiare l’inaugurazione del nuovo stadio di Wroclaw. il punteggio finale parla di un 2-0 per la nostra compagine allenata da Cesare Prandelli, grazie ai gol di Mario Balotelli e Giampaolo Pazzini.

Nel 2003 ancora a novembre, il 12, si giocò la penultima amichevole. Netta sconfitta per 3-1 a Varsavia per la formazione allenata da Giovanni Trapattoni che incappò nei gol di Bak, Klos e Krzynowek. L’unica nostra gioia porta la firma di Antonio Cassano.

Doppia sfida nel 1997 con Italia e Polonia impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali di Francia 1998. Il match di andata si disputò il 2 aprile a Chorzow e si concluse sullo 0-0, mentre il ritorno del 30 aprile vide un netto 3-0 per la Nazionale guidata da Cesare Maldini grazie alle marcature di Roberto Di Matteo, Paolo Maldini e Roberto Baggio.

Per ritrovare un Polonia-Italia bisogna tornare addirittura al 16 novembre 1985. Il match amichevole si giocò ancora una volta a Chorzow e vide i padroni di casa vincere per 1-0 contro la squadra di Enzo Bearzot con il gol in avvio di incontro di Dziekanowski. Un anno prima, più precisamente l’8 dicembre 1984, l’Italia vinse per 2-0 a Pescara, sempre in amichevole, con le reti messe a segno da Alessandro “Spillo” Altobelli e Antonio Di Gennaro.

Si arriva, quindi, al Mondiale di Spagna 1982. Italia e Polonia si affrontarono in ben due occasioni. La prima occasione fu nel girone iniziale. Un brutto 0-0 in quel di Vigo il 14 giugno, con la formazione di Enzo Bearzot che doveva ancora spiccare il volo verso il titolo. Il secondo appuntamento, e lo ricordiamo perfettamente, ebbe ben altro risultato e sapore. Le due Nazionali si ritrovano in semifinale e fu un vero e proprio monologo azzurro. L’8 luglio al Camp Nou di Barcellona, infatti, una doppietta di Paolo Rossi schiantò la resistenza della compagine polacca, priva anche di Boniek per squalifica.

Gli anni ’80 si erano aperti con un’altra amichevole, il 19 aprile 1980 allo stadio Comunale di Torino. Pareggio per 2-2 con reti di Franco Causio e Gaetano Scirea per i nostri colori, mentre andarono in rete Sybis e Szarmach su rigore per gli ospiti. Tutte marcature avvenute nei primi 34 minuti di gioco.

Si risale quindi al 26 ottobre 1975 per trovare un altro Polonia-Italia. In quella occasione le due rivali erano impegnate nelle qualificazioni agli Europei del 1976 e il match di Varsavia si concluse a reti bianche. Anche il match di andata, disputato a Roma il 19 aprile 1975 vide uno 0-0 con Fulvio Bernardini in panchina, prima dell’avvento di Enzo Bearzot.

Di ben altra importanza l’incontro del 23 giugno 1974. Italia-Polonia era valida per il girone iniziale dei Mondiali di Germania 1974 e si chiuse con un pesante 2-1 per i bianco-rossi grazie ai gol di Szarmach e Deyna, mentre nulla valse le rete di Fabio Capello in chiusura di partita.

I primi due precedenti tra le due Nazionali sono datati 1965, e valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di Inghilterra 1966. L’andata, primo precedente tra Italia e Polonia in assoluto, si giocò il 18 aprile 1965 a Varsavia e si concluse sullo 0-0. Il ritorno, invece, si disputò il primo novembre dello stesso anno e si trasformò in una goleada azzurra, con il punteggio di 6-1. Andarono a segno Sandro Mazzola, Paolo Barison tre volte, Gianni Rivera e Bruno Mora. Per gli ospiti segnò Lubanski.

PRECEDENTI ITALIA-POLONIA

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Mancini thelefty / Shutterstock.com