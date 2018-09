MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2018: a che ora iniziano le prove libere e su che canale vederle

Da oggi si comincia. Dopo il GP di Misano, sarà la volta della tre giorni di Aragon che precederà un poker di gare tra Asia ed Australia. La tappa in terra iberica potrebbe risultare decisamente importante per le tre classi, con diversi padroni di casa impegnati alla caccia di punti pesanti. Marc Marquez, nella classe regina, vuol porre il proprio sigillo e rafforzare la sua leadership in graduatoria. Il successo di Andrea Dovizioso ha sancito la terza vittoria consecutiva della Ducati e, a questo punto della stagione, solo le Rosse sembrano in grado di contrastare lo strapotere del campione spagnolo. La Yamaha di Valentino Rossi, infatti, continua ad essere afflitta da problematiche tecniche che ne minano le prestazioni e, di conseguenza, per il “Dottore” si preannuncia un altro weekend sofferto. In Moto2, invece, siamo pronti per il nuovo capitolo del duello tra Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira. Discorso simile anche nella minima cilindrata, con Jorge Martin nuovamente in vetta alla classifica e Marco Bezzecchi che vorrà rifarsi dopo la caduta di Misano.

Il venerdì del Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta ed esclusiva, come sempre, da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Sarà possibile seguire le prime sessioni di prove libere anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per usufruire di smartphone, pc o tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione al MotorLand di Aragon! Di seguito il programma completo del venerdì con tutti gli orari turno per turno.

CALENDARIO COMPLETO GP ARAGON 2018

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

Venerdì 21 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Repliche:

FP1 MotoGP ore 12.00 su SkySport MotoGP

FP2 MotoGP ore 16.10 su SkySport1, ore 16.10, 19.30, 23.00 su SkySport MotoGP

FP2 Moto2 ore 17.00 su SkySport1, ore 17.00, 21.15, 02-15 su SkySport MotoGP

FP2 Moto3 ore 18.45, 22.15, 00.45 su SkySport MotoGP













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo