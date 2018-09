Valentino Rossi, GP Aragon 2018: “Una pista storicamente difficile per me. Il meteo potrebbe aiutare la Yamaha”

Valentino Rossi si proietta al weekend di Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP, senza farsi eccessive illusioni conscio delle difficoltà di una Yamaha che sta lavorando per trovare delle soluzioni ma il tempo richiesto non è immediato. Preoccupazioni alimentate dal fatto che su questa pista il “Dottore” non ha mai vinto, da quando è stata inserita nel calendario iridato nel 2010.

“Questa è una pista storicamente difficile, dove di solito faccio fatica. Non è una delle mie preferite, anche se negli ultimi anni ho sempre fatto delle gare abbastanza buone. Pure l’anno scorso, che rientravo con la gamba infortunata, ero andato forte. Le previsioni sono buone per tutti e tre i giorni e, anche se fa molto caldo, la pista può migliorare e ci può aiutare. Dobbiamo cercare di fare il massimo” ha dichiarato Rossi (fonte: it.motorsport.com).

Previsioni che dovrebbero comunque sorridere alla moto di Iwata: “La cosa positiva è che ci dovrebbero essere tre giorni di sole e la pista si potrebbe gommare. Con 34 gradi però sarebbe dura, ma purtroppo non possiamo regolare la temperatura e prenderci quella che c’è. Dobbiamo solo cercare di lavorare bene, perché tutti i weekend sono importanti per migliorare. Tanto di più su una pista difficile“.

E poi sulle voce di un possibile passaggio della Yamaha al motore a V come Honda e Ducati, il centauro di Tavullia ha smentito: “Io penso che la Yamaha non abbia nessuna idea di fare un motore a V, almeno prima che io smetta di correre. Ma penso che non ci sia nessuna possibilità”.













Foto: Valerio Origo