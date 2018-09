Andrea Dovizioso, GP Aragon 2018: “Voglio vincere ancora, questo finale di stagione sarà utile per il futuro”

Andrea Dovizioso è apparso sereno e sicuro dei propri mezzi nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del GP di Aragon 2018 di MotoGP. Il pilota romagnolo, infatti, è consapevole di avere a propria disposizione una Desmosedici temibile su ogni tracciato ma, anche, di non avere più troppe chance in ottica titolo iridato. Per il forlivese, tuttavia, gli aspetti positivi sono numerosi in questo periodo. “Questa seconda parte di campionato si sta rivelando davvero eccellente, e l’ho capito sin dai primissimi test di Misano. Successivamente abbiamo centrato le vittorie di Brno e Red Bull Ring, quindi abbiamo svolto altri ottimi test ad Aragon, prima della possibile altra vittoria di Silverstone. Fortunatamente domenica scorsa sono stato in grado di vincere la mia gara di casa di Misano, confermando il nostro ottimo momento”.

Visti gli ultimi risultati, le Ducati partono con i favori del pronostico anche al MotorLand, una pista che, però, non è mai stata troppo amica nè della moto di Borgo Panigale, nè dello stesso “Desmo Dovi”. “Non so come andranno le cose in questo fine settimana, ma sono fiducioso. Sin dai primi chilometri dei test avevamo capito che il feeling era decisamente cresciuto rispetto ad un anno fa. Inoltre abbiamo avuto modo di girare con condizioni perfette, che ci hanno dato una generosa mano. Da domani capiremo se tutto sarà simile a quella giornata ma, sulla carta, il feeling è nettamente migliore di 12 mesi fa. Tutto è cambiato perchè abbiamo una moto completamente diversa, sia dal punto di vista della carena sia dell’assetto, sia nel complesso. L’ago della bilancia, come sempre, sarà il consumo delle gomme in gara e cercheremo di capirlo sin dalle prime prove libere, sfruttando anche un meteo che si annuncia perfetto”.

Il finale di stagione sembra regalare chance a Dovizioso solamente a livello di successi di tappa. “A livello di obiettivi posso, realisticamente, puntare al maggior numero di vittorie possibili, lottando per la piazza d’onore contro Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, e non sarà un’impresa facile. Sono contento di come stiano andando le cose, perchè anche nel momento più basso del campionato non abbiamo mai mollato e siamo cresciuti davvero tanto, lavorando sui dettagli. Tutto quello che stiamo facendo ora è fieno in cascina per la prossima annata”.

Ultima battuta sul caso-Romano Fenati. “Mi dispiace per quanto è successo, dato che non si possono vedere azioni simili in pista, soprattutto quando, come nel suo caso, erano già accaduti alcuni precedenti. Penso che troppa gente si sia accanita troppo nei suoi confronti e ritengo che si meritasse una squalifica esemplare e niente più, non ha senso l’accanimento anche a mezzo-social, che si è visto nei giorni successivi”.

Foto: Valerio Origo