LIVE MotoGP, GP Aragon 2018 in DIRETTA: prove libere 2, tutti contro la Ducati! Dovizioso vola

Bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP. Dopo una mattinata dominata dalle Ducati, la classe regina torna in pista per capire i reali valori in campo al MotorLand.

Nella FP1 il miglior tempo è stato fissato da uno straordinario Andrea Dovizioso, davanti a tre compagni di marchio, Jack Miller, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo. Alle loro spalle Maverick Vinales, Marc Marquez e Valentino Rossi. C’è grande equilibrio sul tracciato spagnolo, in questa FP2 capiremo se davvero la Ducati potrà fare il vuoto.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP prenderà il via alle ore 14.05. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dei secondi 45 minuti di giornata per la classe regina al MotorLand. Marc Marquez sarà in grado di avere la meglio delle due Ducati?

La prima sessione di prove libere













14.05 SEMAFORO VERDE! Scatta la FP2 della MotoGP

14.03 Le temperature si sono alzate nettamente rispetto alla mattinata e passano i 30 gradi. Vedremo come risponderanno le gomme.

14.02 Per Maverick Vinales buon quinto posto nella FP1, ma nel rientro ai box ha avuto bisogno di Jack Miller, dato che la sua M1 aveva stallato.

Help a brother out 👍@jackmilleraus gives @maverickmack25 a push back to the pits after the Yamaha man stalled his bike 😣#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/vQKbX5RDDc — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 21, 2018

14.00 Cinque minuti al via della sessione!

13.58 Inizio eccezionale per la Ducati, che ha piazzato 4 moto nelle prime 4 posizioni, due del team Ducati Pramac

13.56 Buona FP1 anche per Jorge Lorenzo che non è molto distante dal compagno di team

13.54 Sesta posizione per il leader della classifica generale, Marc Marquez, a cui è stata intitolata curva 19 del tracciato di Aragon

13.51 Settima posizione per un Valentino Rossi che ha saputo crescere minuto dopo minuto dimostrando di avere un buon feeling con la sua Yamaha

13.49 Il migliore della FP1 è risultato Andrea Dovizioso che si è confermato il pilota più in forma del momento

13.47 I tempi della mattinata

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.6 1’48.020

2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.9 1’48.210 0.190 / 0.190

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 329.3 1’48.734 0.714 / 0.524

4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.0 1’48.751 0.731 / 0.017

5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1’48.803 0.783 / 0.052

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.1 1’48.804 0.784 / 0.001

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1’48.958 0.938 / 0.154

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1’49.003 0.983 / 0.045

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 340.8 1’49.128 1.108 / 0.125

10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1’49.241 1.221 / 0.113

13.45 Bentornati ad Aragon! Tra 20 minuti esatti sarà di nuovo di scena la MotoGP per la seconda sessione di prove libere

