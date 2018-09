LIVE MotoGP, GP Aragon 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio di Aragon 2018, quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGP. I migliori centauri al mondo si sfideranno sul Motorland di Aragon, un tracciato di “nuova generazione” che ospita il Motomondiale dal 2010 ed ha spesso visto trionfare i padroni di casa iberici. A sei gare dal termine della stagione la classifica del campionato è comandata da Marc Marquez (Honda) con 67 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso (Ducati) e 70 su Valentino Rossi (Yamaha). Il campione iridato in carica si è sempre trovato bene sulla pista del Motorland, in cui ha trionfato quattro volte di cui tre nella classe regina. Nelle ultime corse Marquez ha gestito la situazione di punteggio favorevole salendo sempre sul podio ma non riuscendo a sconfiggere le Ducati di Dovizioso e Lorenzo, vincitori in Repubblica Ceca, Austria e San Marino. Le Yamaha ufficiali proveranno ad uscire da una crisi profonda che non li vede vincere da 23 GP, inoltre gli ultimi segnali mostrati in gara a Misano sono allarmanti dal punto di vista della performance pura. Le libere odierne saranno molto importanti per sistemare il set-up e ritrovare il feeling sulla moto che Rossi e Viñales avevano raggiunto prima della domenica misanese.

OASport vi garantisce la DIRETTA LIVE testuale delle prove libere 1 del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. La prima sessione ufficiale del weekend scatterà alle ore 9.55. Buon divertimento!

10.21 Viñales e Lorenzo ai box, tutti gli altri in pista per accumulare dati. Rossi non migliora ed è sempre 14°

10.19 MIGLIOR TEMPO DOVIZIOSO! Il forlivese passa in testa per appena un millesimo nei confronti di Marquez!

10.17 Il Dovi si migliora e sale in sesta posizione a 0.798 dal miglior tempo, Rossi è ancora 14°

10.16 Tornano in pista Dovizioso e Rossi per il secondo run

10.15 Primo run molto competitivo per il leader del Mondiale Marc Marquez, che va a caccia della sua quinta vittoria ad Aragon

10.13 Terminato il primo run per quasi tutti i piloti. Continuano a girare solo Iannone e Lorenzo

10.11 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI

1 93 M. MARQUEZ 1:48.804 2 35 C. CRUTCHLOW +0.324 3 9 D. PETRUCCI +0.396 4 29 A. IANNONE +0.437 5 42 A. RINS +0.635 6 5 J. ZARCO +0.799 7 19 A. BAUTISTA +0.835 8 25 M. VIÑALES +0.965 9 38 B. SMITH +1.096 10 41 A. ESPARGARO +1.115

10.09 Le Yamaha non sono partite bene e si trovano in ottava piazza con Viñales ed in undicesima con Rossi

10.07 Dovizioso torna ai box dopo quattro giri lanciati. Petrucci migliora e si inserisce in seconda piazza a meno di quattro decimi da Marquez

10.06 Marquez sempre davanti a tutti con Iannone 2° a 0.437 e Crutchlow a 0.469. Dovizioso 9° e Rossi 10°

10.04 Primi giri in MotoGP per Jordi Torres, richiamato dalla Superbike per sostituire l’infortunato Rabat

10.03 Al termine del secondo giro lanciato si porta in testa Marquez con 1:48.804

10.01 Grande traffico alle spalle di Dovizioso, difficile far segnare dei tempi interessanti in questo momento

10.00 Primo giro lanciato che vede Petrucci al comando davanti a Rins, Rossi e Marquez

9.58 Grande attività in questo momento in pista

9.57 Tutti in pista per prendere confidenza con l’asfalto del Motorland di Aragon

9.55 SEMAFORO VERDE! Comincia la FP1 della MotoGP

9.53 Sulla carta questa pista dovrebbe favorire lo stile di guida di Marc Marquez e la potenza del motore Ducati nel lunghissimo rettilineo che precede l’ultima curva. Le Yamaha potrebbero faticare su questo lay-out ma stiamo a vedere come andranno nei primi giri lanciati

9.50 La sessione si svolgerà su pista asciutta e con una temperatura leggermente superiore ai 20°C. I team lavoreranno sul set-up delle moto mentre i piloti romperanno il ghiaccio con la pista del Motorland

9.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live delle prove libere 1 di MotoGP del Gran Premio di Aragon 2018

