MotoGP, Marquez chiama Lorenzo: è tregua tra i due campioni spagnoli dopo Aragon

Parlare di tregua forse è un po’ esagerato ma le parole d’accusa nei confronti di Marc Marquez da parte di Jorge Lorenzo, caduto al via dell’ultimo GP di MotoGP ad Aragon (Spagna), avevano alimentato non poche polemiche. Il maiorchino aveva, infatti, accusato Marquez di essere il responsabile dell’incidente che gli ha procurato una lussazione dell’alluce del piede destro e una microfrattura al secondo dito dello stesso piede, che ne mette in dubbio la partecipazione al prossimo weekend in Thailandia.

E cosi nella serata di lunedì, come riportato da gpone.com, Lorenzo ha reso noto attraverso i suoi canali social di aver ricevuto la chiamata telefonica del centauro della Honda, con il quale dividerà il box nel 2019: “Precisata la mia posizione, voglio rendere noto che questo pomeriggio ho ricevuto una chiamata da Marquez, che era interessato alle mie condizioni. Questa cosa lo onora” ha scritto Jorge. Sotterrata l’ascia di guerra? Vedremo cosa accadrà in pista.

Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Marquez interesandose por mi estado, cosa que le honra. — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) September 24, 2018













Foto: Valerio Origo