MotoGP, GP Thailandia 2018: Jorge Lorenzo a rischio partecipazione, il piede destro è gonfio. Le condizioni dello spagnolo

Jorge Lorenzo rischia di dover saltare il GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP in programma tra meno di due settimane a Buriram. Lo spagnolo, infatti, ha ancora un grosso gonfiore al piede destro dopo la brutta caduta subita nel corso del primo giro del GP di Aragon, l’incidente di due giorni fa ha lasciato il segno e ora il pilota della Ducati deve aspettare per sapere se riuscirà a tornare prontamente in pista.

Al maiorchino sono state diagnosticate una lussazione all’alluce del piede destro e una microfrattura al secondo metatarso dello stesse piede, giovedì è in programma una nuova visita per valutare il quadro clinico e pianificare un eventuale recupero. Nel frattempo Jorge Lorenzo ha fatto sapere di avere anche ricevuto una telefonata da parte di Marc Marquez che voleva sapere le sue condizioni di salute, i due piloti saranno compagni di squadra in Honda a partire dalla prossima stagione.

Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Marquez interesandose por mi estado, cosa que le honra. — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) September 24, 2018













Foto: Valerio Origo