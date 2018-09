MotoGP, il grande progetto di Marc Marquez: superare il record di Mondiali di Giacomo Agostini

15 titoli mondiali vinti tra le classi 350cc e 500cc con 123 vittorie all’attivo. Sono questi alcuni dei numeri leggendari di Giacomo Agostini, leggenda del Motociclismo che con la MV Agusta e la Yamaha ha scritto pagine di storia sulle due ruote. Numeri che, sulla carta, sembrerebbero inattaccabili ma forse un pilota che può mettere in pericolo il record di Mondiali ottenuti c’è e ci riferiamo a Marc Marquez.

Il 6 volte iridato, quattro nella classe regina (MotoGP), è a un passo dal conquistare il suo settimo trionfo in sella alla Honda. I soli 25 anni e la costanza di rendimento fanno pensare che il centauro di Cervera possa mettere nel mirino anche obiettivi molto complicati. La maturità dimostrata quest’anno (5 vittorie e 10 podi in totale) lasciano presagire risultati folgoranti per lo spagnolo, il migliore di tutti in questo momento per velocità e consistenza. Detto questo, avvicinare o uguagliare i numeri di Agostini sarà difficile ma di sicuro il n.93 è l’indiziato numero uno per almeno provarci.

Certo, questo dipenderà anche dalla competitività della moto a sua disposizione visto che nessuno vince senza un mezzo all’altezza della situazione. La squadra giapponese, per il momento, è riuscita a mettere in condizione Marquez di prevalere anche se spesso è stata la sua eccezionale determinazione in sella a fare la differenza. Non resta che attendere gli sviluppi e già dal prossimo GP di Aragon (13° round del Mondiale 2018) le statistiche di Marc potrebbero essere aggiornate (66 GP vinti, 77 pole position e 112 podi).













Foto: Valerio Origo