MotoGP, GP San Marino Misano 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 9 settembre si disputa il GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. Il tracciato romagnolo è pronto a ospitare una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e combattuta, uno dei momenti cruciali dell’intero campionato che oggi potrebbe vivere un campionato decisivo: Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position ed è il grande favorito per la vittoria visto che le Ducati sembrano essere indemoniate sulla pista intitolato al compianto Marco Simoncelli ma lo spagnolo se la dovrà vedere col compagno di squadra Andrea Dovizioso che scatterà dalla quarta piazzola.

In lotta per il successo anche Marc Marquez mentre Jack Miller e Maverick Vinales possono essere gli outsider della vigilia. Attenzione a Valentino Rossi che scatterà in settima piazza ma il Dottore come sempre può tirare fuori il coniglio dal cilindro e firmare una delle sue autentiche magie. Si preannuncia una gara estremamente avvincente e appassionante in cui può succedere di tutto, quasi sicuramente si gareggerà sull’asciutto ma ne vedremo delle belle fin dal via e gli pneumatici avranno un ruolo determinante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP San Marino Misano 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

08.40-09.00 Moto3, Warm Up

09.10-09.30 Moto2,Warm Up

09.40-10.00 MotoGP, Warm Up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP SAN MARINO 2018: COME VEDERE LA GARA DI MISANO IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo