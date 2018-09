LIVE MotoGP, GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA: warm-up. Aggiornamenti in tempo reale

Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Warm-Up del Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Misano è tempo di apportare le ultime modifiche alle moto in vista della gara che, come sempre, scatterà alle ore 14.00. L’ultimo turno di prove libere, invece, vedrà il via alle ore 9.40 e regalerà venti importantissimi minuti a piloti e team.

Le qualifiche di ieri hanno messo in mostra una Ducati quasi dominante sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, con Jorge Lorenzo in pole, Jack Miller secondo e Andrea Dovizioso al quarto posto. Solamente Maverick Vinales è stato in grado di inserirsi in questo monopolio, salendo in terza posizione, mentre il suo compagno di scuderia, Valentino Rossi, si è fermato in settima. Solamente quinto, invece, Marc Marquez che, anche per colpa di una caduta a metà sessione, non è stato in grado di centrare la prima fila. Lo spagnolo, come sempre, sarà pronto per dare battaglia e conquistare altri punti importanti per avvicinarsi ulteriormente al suo quinto titolo nella classe regina.

Il Warm-Up della MotoGP per quanto riguarda il GP di San Marino, avrà inizio alle ore 9.40. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di questa delicata sessione, che ci condurrà poi alla gara romagnola delle ore 14.00. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo).

La griglia di partenza













9.34 Nella top10 anche Alex Rins che, tuttavia, nelle ultime settimane non è più riuscito a ripetere le buone prestazioni di qualche tempo fa, come quella di Assen

Domani è il giorno, lottare e rock & roll! 💥🤟🏽 // Tomorrow is the day, fight and rock & roll! 🤟🏽💪🏼 #MotoGP #SanMarinoGP pic.twitter.com/ssOpY7jtYM — Alex Rins (@Rins42) September 8, 2018

9.32 Valentino Rossi dopo una buona risalita scatterà dalla settima posizione. Tra il secondo posto ed il suo il distacco è di appena un decimo, per cui si annuncia grande equilibrio a Misano!

The Doctor will see you now…🏁 It’s race day at the #SanMarinoGP! Can @valeyellow46 give the home fans what they want and deliver a win in Misano? pic.twitter.com/ux6fk8vPZ8 — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 9, 2018

9.30 10 minuti al via del Warm-up del GP di San Marino!

9.29 Solamente quinto, invece, il leader della classifica iridata, Marc Marquez, autore di una caduta nella Q2. Il suo rientro in pista è stato veramente da record

The running man 💪 From the gravel trap to back on track in less than 2 minutes 20 seconds – @marcmarquez93 style ⏱#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/fY3bZrsQzs — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 8, 2018

9.28 Con 1:31.629 Jorge Lorenzo non solo ha piazzato la pole position, ma ha anche stabilito il nuovo record del tracciato intitolato a Marco Simoncelli

9.26 Dopo la pioggia degli ultimi giorni, a Misano splende il sole e lo farà per tutto il corso della giornata. Le temperature sono in risalita e, in concomitanza con la gara, si posizioneranno sui 28°

9.24 Ecco come sono andate le qualifiche di ieri: Jorge Lorenzo in pole position e tre Ducati nelle prime quattro posizioni

1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 291.8 1’31.629

2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 289.3 1’31.916 0.287 / 0.287

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1’31.950 0.321 / 0.034

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.9 1’32.003 0.374 / 0.053

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.0 1’32.016 0.387 / 0.013

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1’32.025 0.396 / 0.009

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1’32.028 0.399 / 0.003

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 293.2 1’32.136 0.507 / 0.108

9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.3 1’32.250 0.621 / 0.114

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.4 1’32.338 0.709 / 0.088

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.3 1’32.369 0.740 / 0.031

21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda

9.22 Gli orari della domenica del Gran Premo di San Marino. La gara della MotoGP sarà, come sempre, alle ore 14.00

It’s race day at the #SanMarinoGP 🏁 Here’s the schedule for today’s action in Misano 🇸🇲 pic.twitter.com/ERm0cdnL2s — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 9, 2018

9.20 Buongiorno e benvenuti a Misano! Incomincia la giornata della MotoGP, è tempo di Warm-up, gli ultimi 20 minuti prima della gara