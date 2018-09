MotoGP, GP San Marino Misano 2018: Andrea Dovizioso domina le prove libere 2, doppietta Ducati. Valentino Rossi ottavo

Andrea Dovizioso concede il bis nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il forlivese, dopo aver dominato il primo turno del mattino, si scatena anche nella FP2 abbassando il tempo di mezzo secondo e si piazza davanti a tutti con un perentorio 1:32.198 montando gomma soft all’anteriore e al posteriore. Il pilota della Ducati ha provato diverse soluzioni nel corso della sessione, concentrandosi soprattutto su media-soft (la combinazione più gettonata dai centauri) e nella parte conclusiva del turno ha firmato il tempone precedendo così di 16 centesimi il compagno di squadra Jorge Lorenzo (anch’egli con le mescole più morbide).

Le Rosse di Borgo Panigale sembrano partire con tutti i favori del pronostico soprattutto perché le altre stelle faticano a ingranare. Marc Marquez e Valentino Rossi confermano le difficoltà del mattino, pur entrando in top ten: il Campione del Mondo sale in quinta posizione (a tre decimi abbondanti dal Dovi) concentrandosi su media-soft, il Dottore ha anche provato la gomma hard al posteriore e ha chiuso in ottava piazza a quasi sei decimi dal leader. Le due Ducati sono dunque tallonate da Cal Crutchlow sulla Honda del Team Castrol (a 0.187) e da Maverick Vinales che ha condotto la sua Yamaha a due decimi dal padrone di casa. Buona prestazione anche di Danilo Petrucci (sesto a mezzo secondo) appena davanti a Rins su Suzuki, da annotare la nona posizione di Franco Morbidelli (a 78 centesimi) mentre Andrea Iannone non riesce a migliorarsi rispetto alla mattinata e chiude in sedicesima a posizione a 1.2 secondi.

PROVE LIBERE 2, GP SAN MARINO MISANO 2018: CLASSIFICA TEMPI

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1’32.198

2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 292.7 1’32.358 0.160 / 0.160

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.0 1’32.385 0.187 / 0.027

4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1’32.411 0.213 / 0.026

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.1 1’32.537 0.339 / 0.126

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 292.6 1’32.722 0.524 / 0.185

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.6 1’32.775 0.577 / 0.053

8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.1 1’32.786 0.588 / 0.011

9 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 288.8 1’32.980 0.782 / 0.194

10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1’32.985 0.787 / 0.005

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.6 1’32.999 0.801 / 0.014

12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 292.2 1’33.005 0.807 / 0.006

13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 290.8 1’33.183 0.985 / 0.178

14 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 288.3 1’33.193 0.995 / 0.010

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 285.2 1’33.274 1.076 / 0.081

16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’33.423 1.225 / 0.149

17 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.3 1’33.517 1.319 / 0.094

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.7 1’33.654 1.456 / 0.137

19 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 292.7 1’33.660 1.462 / 0.006

20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1’33.815 1.617 / 0.155

21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 290.7 1’33.878 1.680 / 0.063

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 283.6 1’33.896 1.698 / 0.018

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 285.7 1’34.278 2.080 / 0.382

24 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1’34.461 2.263 / 0.183

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.6 1’34.539 2.341 / 0.078

26 23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 280.1 1’38.154 5.956 / 3.615













Foto: Valerio Origo