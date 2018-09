MotoGP, GP San Marino Misano 2018: Andrea Dovizioso parte forte nella FP1 su Crutchlow e Vinales, lontani Marquez e Rossi

Messa alle spalle la pioggia del fine settimana di Silverstone, si è tornati finalmente in pista a Misano, per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino di MotoGP 2018. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli il sole l’ha fata da padrone (anche se il meteo non è per niente tranquillizzante per quanto riguarda le giornate di oggi e domani) e ha visto Andrea Dovizioso (Ducati) partire con il piede giusto, toccando un ottimo 1:32.609 e dimostrando di poter “martellare” su tempi simili senza apparente difficoltà. Alle sue spalle si sono classificati il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) ad appena un decimo dal pilota romagnolo, quindi Maverick Vinales (Yamaha) a 30 millesimi dalla piazza d’onore.

Quarta posizione per Jorge Lorenzo (Ducati) a 199 millesimi, davanti ad Andrea Iannone (Suzuki) a 315. Sesta posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) che, prima di essere autore di una scivolata innocua in curva 1, si era portato a 585 da Dovizioso. Settimo Dani Pedrosa (Honda) a sei decimi, davanti a Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 633, nono Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 647, mentre completa la top ten Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 696.

Marc Marquez e Valentino Rossi che fine hanno fatto? Lo spagnolo e il “Dottore” sono stati gli unici a non montare le gomme nuove negli ultimi minuti per il consueto time attack, concludendo decisamente distanti dalle migliori posizioni. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua prima sessione in 13esima posizione a quasi otto decimi da Dovizioso, mentre il pilota di Tavullia è addirittura 15esimo a un secondo esatto. Alle sue spalle troviamo il rientrante Michele Pirro (Ducati). Dopo la rovinosa caduta del Mugello, infatti, il terzo pilota della scuderia di Borgo Panigale è presente anche a Misano come wild card.

A questo punto tutta l’attenzione si sposta alle ore 14.05 per il secondo turno di prove libere. La sessione potrebbe dover fare i conti con il rischio pioggia ma, in teoria, sarà utile per capire i reali valori in pista. Al momento sembra che la Ducati, con Andrea Dovizioso su tutti, possa fare la voce grossa, ma Honda e Yamaha sono in agguato. Per la scuderia di Iwata, per esempio, sono decisamente incoraggianti i tempi di Maverick Vinales che sembra essersi messo alle spalle il periodo nero di inizio stagione. Valentino Rossi e Marc Marquez, come detto, non hanno forzato e attendono la FP2 per tornare nelle zone alte della classifica.

CLASSIFICA FP1 MOTOGP GP SAN MARINO 2018

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.5 1’32.608

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.2 1’32.709 0.101 / 0.101

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.8 1’32.739 0.131 / 0.030

4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.3 1’32.807 0.199 / 0.068

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.7 1’32.923 0.315 / 0.116

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 291.2 1’33.193 0.585 / 0.270

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 295.5 1’33.209 0.601 / 0.016

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1’33.241 0.633 / 0.032

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 293.0 1’33.255 0.647 / 0.014

10 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.6 1’33.304 0.696 / 0.049

11 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.5 1’33.322 0.714 / 0.018

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 290.9 1’33.404 0.796 / 0.082

13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.3 1’33.406 0.798 / 0.002

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.4 1’33.607 0.999 / 0.201

15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1’33.615 1.007 / 0.008

16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 292.3 1’33.696 1.088 / 0.081

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.1 1’33.843 1.235 / 0.147

18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.8 1’34.286 1.678 / 0.443

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.2 1’34.544 1.936 / 0.258

20 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 295.3 1’34.584 1.976 / 0.040

21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.2 1’34.614 2.006 / 0.030

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 288.3 1’34.801 2.193 / 0.187

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1’34.967 2.359 / 0.166

24 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 290.9 1’35.077 2.469 / 0.110

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.6 1’35.529 2.921 / 0.452

23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 281.0 1’40.038 7.430 / 4.509

