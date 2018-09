MotoGP, GP San Marino Misano 2018: domani le qualifiche. Programma, orari e tv

Sabato 8 settembre si disputeranno le qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. Giornata importante sulla riviera romagnola, si lotterà per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica. Incombe il rischio pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, i piloti sperano naturalmente nella pista asciutta per potere esprimersi al meglio e andare a caccia del miglior piazzamento possibile da cui scattare nel giorno più importante del weekend.

Sulla carta sembra profilarsi una lotta tra le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e la Honda di Marc Marquez ma attenzione anche al possibile inserimento di Valentino Rossi che cerca una magia sulla pista di casa. Si preannuncia grande spettacolo, si torna finalmente a correre dopo il nulla di fatto di Silverstone e ne vedremo delle belle. Prima delle qualifiche ci saranno due sessioni di prove libere per trovare il giusto set-up sulla propria moto e ottimizzare il feeling con la pista.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari delle qualifiche del GP San Marino Misano 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 8 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

QUALIFICHE GP SAN MARINO 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta streaming su Sky Go.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e diretta streaming sul sito di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto Valerio Origo