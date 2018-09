Moto3, GP San Marino Misano 2018: Jorge Martin primo nella FP2, Marco Bezzecchi in scia! Terzo Bastianini

Jorge Martin scatenato nel secondo turno di prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto3 che si disputa sul tracciato di Misano. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:42.324, precedendo di 92 millesimi il nostro Marco Bezzecchi. Il leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio proprio su Martin, sembra gradire particolarmente il tracciato intitolato a Marco Simoncelli e lo ha ben interpretato in sella alla KTM del team Redox PruestelGP rimanendo in scia all’iberico della Honda.

La FP2 della cilindrata più leggera si è disputata sull’asciutto e i piloti sono dunque riusciti a sfruttare al meglio il tempo a disposizione per trovare il giusto set-up sulle proprie moto. In terza posizione Enea Bastianini che ha rimediato a una mattinata molto complicata (terzo a 23 centesimi dal leader), più distaccati tutti gli altri a partire dall’argentino Gabriel Rodrigo (a quattro decimi) e dallo spagnolo Aron Canet (a mezzo secondo). Il ceco Jakub Kornfell (KTM Redox) era stato il migliore nella prima sessione mentre adesso si trova in undicesima posizione a un secondo secco di distacco da Martin, appena davanti a Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio. Settima piazza per Lorenzo Dalla Porta a 0.575 che precede Zannoni, Tony Arbolino e Dennis Foggia.

PROVE LIBERE 2, GP SAN MARINO MISANO 2018: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 202.4 1’42.324

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 205.2 1’42.527 0.203 / 0.203

3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 203.8 1’42.554 0.230 / 0.027

4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 204.6 1’42.721 0.397 / 0.167

5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.8 1’42.845 0.521 / 0.124

6 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 206.6 1’42.850 0.526 / 0.005

7 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 205.2 1’42.899 0.575 / 0.049

8 3 Kevin ZANNONI ITA TM Racing Factory 3570 MTA TM RACING 198.8 1’43.318 0.994 / 0.419

9 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 204.2 1’43.326 1.002 / 0.008

10 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.0 1’43.353 1.029 / 0.027

11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 202.0 1’43.367 1.043 / 0.014

12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.1 1’43.439 1.115 / 0.072

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 201.5 1’43.472 1.148 / 0.033

14 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 203.3 1’43.474 1.150 / 0.002

15 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 202.7 1’43.558 1.234 / 0.084

16 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 203.8 1’43.653 1.329 / 0.095

17 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 201.7 1’43.729 1.405 / 0.076

18 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 204.0 1’43.777 1.453 / 0.048

19 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 203.2 1’43.807 1.483 / 0.030

20 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 201.5 1’43.845 1.521 / 0.038

21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 202.8 1’43.958 1.634 / 0.113

22 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 203.7 1’44.090 1.766 / 0.132

23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 202.0 1’44.108 1.784 / 0.018

24 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 202.9 1’44.153 1.829 / 0.045

25 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 204.0 1’44.162 1.838 / 0.009

26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 203.7 1’44.792 2.468 / 0.630

27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 205.4 1’44.801 2.477 / 0.009

28 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 201.9 1’44.948 2.624 / 0.147

29 55 Yari MONTELLA ITA SIC58 Squadra Corse Honda 197.2 1’45.936 3.612 / 0.988

30 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 200.9 1’46.813 4.489 / 0.877













Foto: Valerio Origo