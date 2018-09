Moto2, GP Aragon 2018: risultati e classifiche prove libere 2. Pecco Bagnaia davanti a tutti, Locatelli quarto

Francesco “Pecco” Bagnaia davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP Aragon 2018, tappa del Mondiale Moto2. Il leader della classifica generale ha subito battuto un colpo dopo il secondo posto ottenuto nella FP1 e ha timbrato un notevole 1:53.784 confermando di poter lottare per la vittoria ancora una volta dopo il fenomenale successo ottenuto a Misano che gli ha permesso di allungare in campionato. Il piemontese ha martellato in sella alla Kalex dello SKY Racing Team VR46 e ha ribadito di essere uno dei grandi favoriti per la vittoria nella gara di domenica ma la concorrenza è davvero spietata.

Alle sue spalle ci sono infatti il solito spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) ad appena 58 millesimi mentre il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) paga due decimi secchi al pari di del buon Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) che si trova in quarta posizione. Simone Corsi occupa la quinta piazza (a 0.314), un paio di centesimi meglio del portoghese Miguel Oliveira (l’inseguitore di Bagnaia in campionato è sesto a 0.333). Il tedesco Marcel Schroetter, che aveva timbrato il miglior tempo nella FP1, è dodicesimo a mezzo secondo.

MOTO2 2018, GP ARAGON 2018: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.4 1’53.784

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.5 1’53.842 0.058 / 0.058

3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 276.9 1’53.980 0.196 / 0.138

4 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.1 1’54.000 0.216 / 0.020

5 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 273.0 1’54.098 0.314 / 0.098

6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 274.5 1’54.117 0.333 / 0.019

7 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 273.2 1’54.161 0.377 / 0.044

8 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 273.4 1’54.193 0.409 / 0.032

9 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 275.2 1’54.204 0.420 / 0.011

10 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 273.6 1’54.209 0.425 / 0.005

11 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 274.5 1’54.349 0.565 / 0.140

12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 273.7 1’54.350 0.566 / 0.001

13 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.3 1’54.359 0.575 / 0.009

14 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.5 1’54.427 0.643 / 0.068

15 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.7 1’54.478 0.694 / 0.051

16 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 270.6 1’54.520 0.736 / 0.042

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 272.1 1’54.678 0.894 / 0.158

18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 271.9 1’54.696 0.912 / 0.018

19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.1 1’54.852 1.068 / 0.156

20 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.0 1’54.892 1.108 / 0.040

21 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 269.2 1’55.016 1.232 / 0.124

22 57 Edgar PONS SPA AGR Team Kalex 269.5 1’55.108 1.324 / 0.092

23 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 269.4 1’55.180 1.396 / 0.072

24 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 271.5 1’55.193 1.409 / 0.013

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 269.4 1’55.235 1.451 / 0.042

26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 272.1 1’55.299 1.515 / 0.064

27 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 268.9 1’55.303 1.519 / 0.004

28 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 269.8 1’55.351 1.567 / 0.048

29 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 271.8 1’55.379 1.595 / 0.028

30 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Speed Up 274.4 1’55.983 2.199 / 0.604

31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 273.2 1’56.619 2.835 / 0.636

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 268.9 1’56.732 2.948 / 0.113

33 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 268.1 1’57.162 3.378 / 0.430

34 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 271.4 1’57.569 3.785 / 0.407













Foto: Valerio Origo