Motocross, GP Olanda MX2 2018: Jorge Prado centra la doppietta ed ipoteca il titolo iridato!

Jorge Prado si è aggiudicato il GP d’Olanda 2018 di MX2 con una nettissima superiorità in entrambe le manche su tutti i suoi rivali. Lo spagnolo ha centrato una doppietta pesantissima che gli ha permesso di allungare a +46 nella classifica iridata sul lettone Pauls Jonass ad un solo appuntamento dalla fine della stagione. Nelle ultime due manche del campionato sono ancora a disposizione 50 punti, perciò all’iberico basterà sostanzialmente arrivare al traguardo per laurearsi campione iridato.

GARA-1: La prima manche si apre con l’holeshot dell’australiano Lawrence seguito a ruota dal leader del Mondiale Prado. Pessima partenza invece per Jonass che alla fine del primo giro è 22° e si ritrova costretto a rimontare dalle retrovie. Lawrence comanda per cinque giri ma, dopo aver subito il sorpasso di Prado, comincia a perdere diverse posizioni in pochi giri e chiude solo in sesta piazza. Ottima rimonta da parte del danese Olsen che recupera dalla quinta alla seconda posizione e termina la corsa a 6″ di ritardo da Prado, il vincitore. Jonass compie un recupero disperato ma non riesce a fare meglio di un mediocre ottavo posto a 36″ dal leader.

GARA-2: Prado si aggiudica l’holeshot ed impone sin dal primo giro un ritmo insostenibile per tutto il resto della griglia, staccando subito gli inseguitori Olsen e Covington. Jonass comincia meglio di gara-1 ma non riesce a schiodarsi dalla sesta posizione per tutto il corso della gara, chiudendo alle spalle di Watson dopo un tentativo di sorpasso nelle ultime tornate. L’olandese Vlanderen, quarto dopo le prime tornate, compie una bella rimonta e termina in seconda posizione davanti a Covington e Olsen, ma alle spalle di un irraggiungibile Jorge Prado.

CLASSIFICA GP OLANDA 2018 – MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 25 50 2 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 20 20 40 3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 22 18 40 4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV HON 16 22 38 5 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 18 16 34 6 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 13 15 28 7 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 14 14 28 8 96 Lawrence, Hunter AUS MA HON 15 11 26 9 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 11 13 24 10 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 8 12 20

Foto: Valerio Origo