Motocross, GP Olanda 2018: Jeffrey Herlings è pronto a stappare lo champagne proprio nella gara di casa

Ad inizio anno Jeffrey Herlings sperava con tutte le sue forze di riuscire ad acciuffare il titolo nella MXGP. L’olandese, non solo ha mantenuto le sue attese ma, ringraziando il calendario, festeggerà il suo trionfo proprio nella gara di casa, il Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Assen. Lo scenario ideale per stappare lo champagne e celebrare un Mondiale che, il classe 1994, ha letteralmente dominato.

Dopo i tre campionati di MX2 già conquistati, dunque, il pilota di Geldrop-Mierlo è ad un passo dal suo primo nella classe regina, con il compito davvero semplice di conquistare 5 punti nelle ultime quattro manche rimanenti. Davvero poco più di una mera formalità. Il suo rivale numero uno, il nostro Tony Cairoli, ha un gap di ben 95 punti (nonostante un Gran Premio in più all’attivo) e si è ufficialmente inchinato allo strapotere del giovane rivale olandese.

L’unico reale avversario di questo campionato per Herlings è stato proprio l’infortunio alla clavicola che lo ha estromesso dal Gran Premio di Ottobiano. Per il resto, infatti, il portacolori della KTM ha volato. I numeri fanno davvero spavento. 25 manche conquistate sulle 30 disputate, 15 Gran Premi vinti in totale, 13 doppiette sui 17 GP ai quali ha preso parte, con addirittura due filotti di quattro doppiette consecutive, con altrettante strisce di 9 successi di fila (una delle quali è ancora aperta). Per concludere è sufficiente sottolineare che Herlings è sceso una sola volta sotto la seconda posizione, per prendere posto nel gradino più basso del podio in Russia.

Mondiale, dunque, assolutamente meritato per il giovane che spegnerà 24 candeline mercoledì prossimo, per un weekend davvero perfetto con il primo titolo in MXGP da festeggiare davanti al proprio pubblico. Siamo entrati nella era-Herlings? Sembra proprio di sì, vedremo se in futuro l’olandese sarà in grado di confermare quanto di (molto) buono ha messo in mostra in un 2018 nel quale ha veramente rasentato la perfezione.

Il Gran Premio d’Olanda 2018 si disputerà sui 1500 metri del sabbioso tracciato di Assen dove un anno fa arrivò una doppietta proprio per Jeffrey Herlings, mentre nell’edizione 2016 vinse Clemente Desalle, nel 2015 Shaun Simpson, mentre è del 2014 l’ultimo successo di Tony Cairoli.

Nella MX2, invece, continua il testa a testa tra lo spagnolo Jorge Prado a quota 773 punti, contro i 749 del campione in carica, il lettone Pauls Jonass che ha recuperato 6 lunghezze nello scorso fine settimana del GP di Turchia. Tutto ancora in ballo tra i due sfidanti che ci stanno regalando un campionato quanto mai avvincente e combattuto.

