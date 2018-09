Motocross, GP Olanda 2018: Jeffrey Herlings domina gara-1 ed è il nuovo campione del mondo della MXGP

Mancava solamente la matematica, ed è ampiamente arrivata: Jeffrey Herlings (KTM) è il nuovo campione del mondo della classe MXGP. L’olandese, infatti, ha vinto, o per meglio dire dominato, la prima manche della sua gara di casa sulla sabbia di Assen, rifilando quasi 40 secondi a Tony Cairoli (KTM) che, a questo punto, cede lo scettro della classe regina al suo giovane rivale.

Come detto, Gara-1 non ha avuto storia, con il terzo classificato, il britannico Max Anstie (Husqvarna) che ha chiuso a 1:08 dalla vetta. Quarta posizione per lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 1:10, quinta per il secondo olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 1:11, sesta per il britannico Shaun Simpson (Yamaha) a 1:18, mentre dalla settima posizione del francese Gautier Paulin (Husqvarna) tutti hanno chiuso con un giro di distacco. Completano la top ten tre belgi: Kevin Strijbos (KTM), Clement Desalle (Kawasaki) e Julien Lieber (Kawasaki). Chiude in 14esima posizione il nostro Alessandro Lupino (Kawasaki) ad un giro di distacco, mentre è 31esimo Ivo Monticelli (Yamaha) che ha chiuso anzitempo, dopo soli 10 giri.

Alle ore 17.10 sarà di scena la seconda manche del Gran Premio d’Olanda, con Herlings a caccia dell’ennesima doppietta della sua incredibile stagione e con Tony Cairoli che proverà a salire sul gradino più alto del podio per chiudere in bellezza il fine settimana di Assen.

CLASSIFICA GARA-1 GP OLANDA MXGP 2018

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:42.385 20 0:00.000 0:00.000 1:38.924 3 56.7

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:21.346 20 0:38.961 0:38.961 1:39.083 4 56.6

3 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:50.422 20 1:08.037 0:29.076 1:42.049 6 55

4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:53.271 20 1:10.886 0:02.849 1:43.267 4 54.3

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:53.534 20 1:11.149 0:00.263 1:42.238 1 54.9

6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:01.031 20 1:18.646 0:07.497 1:43.211 5 54.4

7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:51.122 19 1 lap 1 lap 1:45.201 4 53.3

8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 34:56.373 19 1 lap 0:05.251 1:45.193 3 53.3

9 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:04.079 19 1 lap 0:07.706 1:44.862 4 53.5

10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:08.633 19 1 lap 0:04.554 1:44.518 2 53.7

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo