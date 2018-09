Motocross, GP Imola 2018: si chiude la stagione con Jeffrey Herlings a caccia di nuovi record, nella WMX Kiara Fontanesi è vicina al titolo

Si chiude ufficialmente il Mondiale MXGP 2018 con la terza tappa italiana. Si correrà, infatti, a Imola (clicca qui per programma e tv) il ventesimo ed ultimo appuntamento di una stagione che non ha più niente da esprimere. Nella classe regina, infatti, l’olandese Jeffrey Herlings ha già festeggiato il suo, meritatissimo, titolo iridato, conquistato a suon di record, mentre nella MX2 lo spagnolo Jorge Prado ha soffiato lo scettro al campione uscente Pauls Jonass. Rimane in ballo solamente il titolo della WMX con la nostra Kiara Fontanesi che deve difendere 8 punti di vantaggio sull’olandese Nancy van de Ven e 22 sulla tedesca Larissa Papenmeier.

Il tracciato di Imola ospiterà, dunque, l’ultima prova del campionato, festeggiando il settantesimo anniversario della prima gara internazionale di Motocross che si disputò proprio nella cittadina romagnola presso il parco delle Acque Minerali. La pista è stata allestita tra la curva della Rivazza e le strutture del circuito e regalerà grande spettacolo agli appassionati italiani, e non.

Come detto, non rimangono particolari spunti di interesse per questo fine settimana, ma Herlings proverà a ritoccare, ancora una volta, i suoi incredibili record di questa annata. Il classe 1994, infatti, ha conquistato la bellezza di 883 punti (101 in più del nostro Tony Cairoli, nonostante una gara in meno) ed è reduce da una striscia aperta incredibile di ben 15 manche vinte una dietro l’altra. Per Cairoli, invece, la tappa imolese rappresenta l’ultima chance di chiudere in bellezza una stagione nella quale ce l’ha messa tutta, ma nulla ha potuto contro lo strapotere del suo giovane rivale. Il nove volte campione del mondo proverà a tornare al successo che gli manca dalla prima manche del GP di Indonesia.

