Motocross, GP Imola 2018: programma, orari e tv

Il Mondiale MXGP di Motocross volge al termine con il GP d’Italia 2018, ventesimo ed ultimo appuntamento della stagione. Le ultime due manche del campionato si disputeranno nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma non saranno decisive per l’assegnazione dei titoli iridati piloti in MX2 ed MXGP. Infatti nell’ultimo weekend Jeffrey Herlings e Jorge Prado hanno festeggiato con un GP d’anticipo rispettivamente il successo in MXGP ed MX2. La gara di Imola rappresenterà un occasione di riscatto per Antonio Cairoli, il quale vorrà interrompere il dominio incontrastato del compagno di team Herlings con una vittoria davanti al pubblico italiano. L’olandese Herlings partirà coi favori del pronostico ma dovrà vedersela con Cairoli, Gajser, Febvre e Desalle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Italia 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PROGRAMMA MXGP ITALIA 2018

SABATO 29 SETTEMBRE

11:30 MX2 Prove libere 25 mins

12:00 MXGP Prove libere 25 mins

14:00 MX2 Prove cronometrate 25 mins

14:40 MXGP Prove cronometrate 25 mins

16:25 Qualifying race MX2 20 min + 2 giri

17:10 Qualifying race MXGP 20 min + 2 giri

DOMENICA 30 SETTEMBRE

10:25 MX2 Warm-up 15 giri

10:45 MXGP Warm-up 15 giri

13:15 MX2 Gara 1 30 min + 2 giri

14:15 MXGP Gara 1 30 min + 2 giri

16:10 MX2 Gara 2 30 min + 2 giri

17:10 MXGP Gara 2 30 min + 2 giri

