Andrea Dovizioso, GP San Marino Misano 2018: “Vincere in casa è grandioso, oggi io e la moto siamo stati perfetti”

Vincere in casa ha sempre un gusto particolare. Andrea Dovizioso, romagnolo purosangue, si aggiudica la gara di Misano e porta al successo anche la Ducati che è di casa a Borgo Panigale. Il pilota forlivese ha disputato una gara strepitosa e ha concluso un incredibile tris tutto italiano dopo le vittoria di Lorenzo Dalla Porta in Moto3 e Francesco “Pecco” Bagnaia in Moto2. Per “Desmo Dovi” è arrivato il primo successo sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, mentre la casa bolognese rompe un digiuno che durava dal 2007. La soddisfazione è, ovviamente, enorme. “Non pensavo di poter completare una gara simile – ammette ai microfoni di Sky Sport – Il fine settimana è stato davvero perfetto e abbiamo sfruttato i test che avevamo svolto su questa pista. Grazie a quel lavoro avevamo costruito una buonissima base che abbiamo riportato oggi in gara”.

La tre-giorni di Misano, tuttavia, non è stata semplice, come spiega il ducatista. “In questo weekend abbiamo trovato condizioni strane, sia per il grip, sia per il meteo. La nostra Desmosedici, tuttavia, si è dimostrata ottima e non mi rimaneva che fare tutto alla perfezione. Sapevo che per vincere oggi avrei dovuto essere impeccabile perchè ero consapevole che Jorge Lorenzo e Marc Marquez erano fortissimi. Vincere per la prima volta sulla pista di casa, da romagnolo, è davvero speciale”.

La gara ha vissuto tanti momenti dentro di sè. “Avevamo pianificato una strategia che, invece, non ho seguito, ma è andata bene lo stesso. Sono partito nella giusta maniera, ho passato Jorge al momento giusto, quindi ho deciso di non spingere troppo per non rischiare a livello di gomme. Volevo capire il livello degli avversari, cercando di strappare ogni tanto, per vedere chi e come reagiva. Negli ultimi 10-15 giri, invece, ero veramente in trance, ero un tutt’uno con la mia moto. Andavo alla grande, senza bisogno di non forzare nemmeno troppo. Volevo proprio godermela, comandare così, a Misano, era davvero speciale. Quindi ho visto che da dietro provavano a ricucire il gap, per cui ho dovuto rimettermi a spingere. Sapevo di avere ancora margine e ho piazzato un 1:32.8 davvero notevole per chiudere i conti”.

Dovizioso sa bene cosa ha fatto la differenza in questa giornata. “I dettagli, senza dubbio. Stiamo migliorando passo dopo passo, anche se non sono arrivati pezzi nuovi. Sapevamo che non avremmo affrontato le condizioni che avevamo vissuto nei test, per cui abbiamo lavorato di fino sotto quel punto di vista, perchè vi assicuro che nella MotoGP di questi anni sono le piccole cose che fanno la differenza. Per esempio, tra prove e gara il grip cambia in maniera radicale e non è mai facile azzeccare le scelte. Oggi sapevamo di avere una buona base, ma l’abbiamo portata ad un livello grandioso”.

Foto: Valerio Origo