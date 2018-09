Moto2: minacce di morte a Romano Fenati dopo l’episodio di Misano. A denunciarlo è la mamma del pilota

Romano Fenati contro tutti? Parrebbe proprio di sì. Il Circus del Motomondiale è fortemente contrariato per il folle gesto del pilota ascolano nel corso del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. La pinzata volontaria del centauro a danno di Stefano Manzi, con cui era venuto a contatto precedentemente, ha portato a delle conseguenze pesanti: la bandiera nera, la squalifica per due GP e la rescissione del contratto voluta dal Team Snipers (con cui ha corso il 22enne di Ascoli Piceno), senza dimenticarci delle forti parole d’accusa del presidente della MV Agusta, con cui Romano avrebbe dovuto correre nella media cilindrata l’anno venturo.

L’unica che ha cercato di prendere le sue difese è stata mamma Sabrina che, come riportato da gazzetta.it (fonte diretta: il Resto del Carlino), ha esposto il proprio pensiero: “Manzi ha provato più volte a buttarlo giù e questa cosa mi è dispiaciuta molto, visto che i due ragazzi saranno compagni di squadra nella prossima stagione. Mio figlio è stato provocato, ma poi devo ammettere che il suo gesto è stato sbagliato. Probabilmente, aveva in corpo tanta adrenalina e tutti conosciamo il suo caratterino. È caduto nelle provocazioni“. E poi la rivelazione: “Ciò che mi rattrista è il fatto che ci siano arrivate delle minacce di morte. Anzi, qualcuno ha scritto addirittura delle offese alla sua ragazza. Tanti ascolani hanno attaccato Romano e, nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che generalmente si comportano peggio di lui. Chi critica questo ragazzo non sa che alle sue spalle c’è una famiglia e che lui è molto buono“.













Foto: Valerio Origo