Moto2, il Team Snipers si scusa per la condotta di Romano Fenati: “Un fallo da reazione grave, il pilota deve capire ciò che ha fatto e ripartire”

La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati.

La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso non è stato esemplare. Ad esprimere, attraverso un comunicato ufficiale, la propria posizione a riguardo è il Team Snipers, squadra con cui corre Fenati, che si scusa per il comportamento del proprio pilota: “D’accordo. È imperdonabile. Un fallo da reazione grave, in mondovisione. Chiaro che, se è stato punito anche Manzi, un motivo ci sarà ma non è questa una giustificazione. Il team si dissocia da quanto espresso dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l’immagine data, con i tifosi tutti per la delusione. A chi ci chiede che decisioni prenderemo, rispondiamo che non si devono mai prendere a caldo per subirne le conseguenze dopo. Intanto prendiamo atto della squalifica, per due gare, del nostro rider. Noi l’abbiamo controfirmata immediatamente. Ringraziamo la Direzione gara per il tatto e la professionalità con la quale ha affrontato la situazione. Ringraziamo il team Forward per come ha collaborato con noi per spegnere l’incendio e riportare quanto prima la serenità. Ironia della sorte, il team Forward sarà la nuova squadra di Romano dell’anno prossimo e abbiamo tutti la voglia di cancellare questo episodio in fretta. Detto questo, il pilota deve capire lo sbaglio è ripartire da lì, per costruire una nuova immagine e poter tornare a gareggiare a testa alta nel mondiale”.

Una punizione, dunque, utile al centauro italiano per comprendere quanto ha fatto. Ma sarà sufficiente questo per garantirgli un futuro nella categoria e nel Motomondiale?













FOTOCATTAGNI